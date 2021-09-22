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  • Мама Роналду – сыну: «Прежде чем я умру, хочу увидеть твое возвращение в «Спортинг»

Мама Роналду – сыну: «Прежде чем я умру, хочу увидеть твое возвращение в «Спортинг»

22 сентября 2021, 15:28
12

Долореш Авейру, мама форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, попросила сына вернуться в «Спортинг».

«Роналду должен вернуться сюда. Он любит смотреть матчи «Спортинга».

Я уже сказала ему: «Сын, прежде чем я умру, я хочу увидеть твое возвращение в «Спортинг».

Он ответил: «Давай посмотрим», – сказал Авейру.

  • «Спортинг» впервые за 19 лет стал чемпионом Португалии.
  • Роналду играл за лиссабонский клуб с 2002 по 2003 год.
  • Португалец забил 4 гола в 3 матчах после возвращения в «МЮ».

Мама Роналду: «Сделаю все возможное, чтобы сын вернулся в «Спортинг» в следующем году»

Источник: Record
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Манчестер Юнайтед Спортинг Роналду Криштиану
Комментарии (12)
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Блямба
1632314320
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Enter2006
1632314826
Вот это поворот... Роналду всегда показывал себя с человеческой стороны, даже далеко не к родственникам. Интересна реакция Роналду на слова матери, что важнее, миллионы долларов по контракту или мама.
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slavа0508
1632315882
Ну не знаю ...уже 36 ...контракт до 23 года ...будет 38-39 ....В неудобное положение поставила мама своего сына ....
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Semargl18
1632316006
Златан в 40 в милане играет... почему бы КриРо в 40 не играть за спортинг?
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кто там
1632317113
она уже помирать что ли собралась? я понимаю если мама шмесси - сказала, шо хочет что бы он вернулся в свой олд бойз, т.к. в свои года уже не тянет да же в ПСЖ с такими одноклубниками и без конкуренции в лиге. а Рон в сильнейшей лиге в свои года ещё жару даёт, к 40 годам может и вернётся, а сейчас лучший игрок современности ещё покуражит в АПЛ.
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maygli
1632317288
Вряд ли у «Спортинга» хватит денег выкупить его.
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KOLBIS
1632318944
Ну если к 40 только...
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OBOLEV
1632386593
Семья театралов ) Что мамаша что сестра, да и сам еще тот артист.
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