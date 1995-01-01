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    Мама Роналду – сыну: «Прежде чем я умру, хочу увидеть твое возвращение в «Спортинг»

    Долореш Авейру, мама форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, попросила сына вернуться в «Спортинг».

    «Роналду должен вернуться сюда. Он любит смотреть матчи «Спортинга».

    Я уже сказала ему: «Сын, прежде чем я умру, я хочу увидеть твое возвращение в «Спортинг».

    Он ответил: «Давай посмотрим», – сказал Авейру.

    • «Спортинг» впервые за 19 лет стал чемпионом Португалии.
    • Роналду играл за лиссабонский клуб с 2002 по 2003 год.
    • Португалец забил 4 гола в 3 матчах после возвращения в «МЮ».

    Мама Роналду: «Сделаю все возможное, чтобы сын вернулся в «Спортинг» в следующем году»

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    Источник: Record

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +8837

      KOLBIS 15 минут назад

      Ну если к 40 только...

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      Рейтинг: +3202

      Питерский князь 16 минут назад

      Хочу увидеть твое извращение в Спортинг.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +4957

      maygli 43 минуты назад

      Вряд ли у «Спортинга» хватит денег выкупить его.

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      Рейтинг: +1564

      кто там 46 минут назад

      она уже помирать что ли собралась?

      я понимаю если мама шмесси - сказала, шо хочет что бы он вернулся в свой олд бойз, т.к. в свои года уже не тянет да же в ПСЖ с такими одноклубниками и без конкуренции в лиге.
      а Рон в сильнейшей лиге в свои года ещё жару даёт, к 40 годам может и вернётся, а сейчас лучший игрок современности ещё покуражит в АПЛ.

      3
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      Рейтинг: +1047

      Semargl18 1 час назад

      Златан в 40 в милане играет... почему бы КриРо в 40 не играть за спортинг?

      3
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      Рейтинг: +21714

      slavutiq70 1 час назад

      Ну не знаю ...уже 36 ...контракт до 23 года ...будет 38-39 ....В неудобное положение поставила мама своего сына ....

      2
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      Рейтинг: -433

      СуперПАВ9 > slavutiq70 31 минуту назад

      Правильно пусть изваречевается вырадок

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      Рейтинг: +1409

      Enter2006 1 час назад

      Вот это поворот... Роналду всегда показывал себя с человеческой стороны, даже далеко не к родственникам. Интересна реакция Роналду на слова матери, что важнее, миллионы долларов по контракту или мама.

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      Рейтинг: +432

      Блямба 1 час назад

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