Мама Роналду – сыну: «Прежде чем я умру, хочу увидеть твое возвращение в «Спортинг»

Долореш Авейру, мама форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, попросила сына вернуться в «Спортинг».

«Роналду должен вернуться сюда. Он любит смотреть матчи «Спортинга».

Я уже сказала ему: «Сын, прежде чем я умру, я хочу увидеть твое возвращение в «Спортинг».

Он ответил: «Давай посмотрим», – сказал Авейру.

«Спортинг» впервые за 19 лет стал чемпионом Португалии.

Роналду играл за лиссабонский клуб с 2002 по 2003 год.

Португалец забил 4 гола в 3 матчах после возвращения в «МЮ».

Мама Роналду: «Сделаю все возможное, чтобы сын вернулся в «Спортинг» в следующем году»