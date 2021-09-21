«РБ-Спорт»: «Фонбет» предложил РПЛ 2 миллиарда в года за титульное спонсорство. «Тинькофф» платит в 7 раз меньше

РПЛ получила предложение по титульному спонсорству лиги.

По информации «РБ-Спорт», букмекерская компания «Фонбет» предложила РПЛ 2 миллиарда рублей в год за титульное спонсорство. Всего по четырехлетнему контракту (сезон-2022/23 – 25/26) лига может получить 8 миллиардов рублей.

Нынешний титульный спонсор РПЛ «Тинькофф» платит лиге 300 миллионов рублей в год. Контракт с банковской группой истекает в конце нынешнего сезона.