«РБ-Спорт»: «Фонбет» предложил РПЛ 2 миллиарда в года за титульное спонсорство. «Тинькофф» платит в 7 раз меньше

РПЛ получила предложение по титульному спонсорству лиги.
По информации «РБ-Спорт», букмекерская компания «Фонбет» предложила РПЛ 2 миллиарда рублей в год за титульное спонсорство. Всего по четырехлетнему контракту (сезон-2022/23 – 25/26) лига может получить 8 миллиардов рублей.
Нынешний титульный спонсор РПЛ «Тинькофф» платит лиге 300 миллионов рублей в год. Контракт с банковской группой истекает в конце нынешнего сезона.
- Ранее сообщалось, что РПЛ проведет тендер на медиаправа.
- «Матч ТВ» готов платить за показ матчей РПЛ 4 миллиарда рублей в год вместо нынешних 1,7.
- По информации Eurostavka, Okko предложил лиге телеконтракт на 6 миллиардов рублей в год.
Источник: «РБ-Спорт»