Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    2 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    3 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному

    «РБ-Спорт»: «Фонбет» предложил РПЛ 2 миллиарда в года за титульное спонсорство. «Тинькофф» платит в 7 раз меньше

    РПЛ получила предложение по титульному спонсорству лиги.

    По информации «РБ-Спорт», букмекерская компания «Фонбет» предложила РПЛ 2 миллиарда рублей в год за титульное спонсорство. Всего по четырехлетнему контракту (сезон-2022/23 – 25/26) лига может получить 8 миллиардов рублей.

    Нынешний титульный спонсор РПЛ «Тинькофф» платит лиге 300 миллионов рублей в год. Контракт с банковской группой истекает в конце нынешнего сезона.

    • Ранее сообщалось, что РПЛ проведет тендер на медиаправа.
    • «Матч ТВ» готов платить за показ матчей РПЛ 4 миллиарда рублей в год вместо нынешних 1,7.
    • По информации Eurostavka, Okko предложил лиге телеконтракт на 6 миллиардов рублей в год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:58
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14352

      Garrincha58 29 минут назад

      это ж какие бабки крутятся в букмекерских конторах, если просто так выкидывают по два млрд в год

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21564

      bset 38 минут назад

      Букмекерские компании - это прям нефтянка. Они вкладывают на порядок больше других компаний. Хоть иди и сам букмекерскую компанию организуй))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14352

      Garrincha58 > bset 28 минут назад

      не получится там уже всё забито чиновниками или их детьми

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21564

      bset > Garrincha58 15 минут назад

      Я уже открыл статьи на эту тему. Чтобы обычную ООО открыть, надо 10 тыс уставного капитала, а для букмекерской конторы 100 млн. Вот это жесть))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +609

      GammiD 50 минут назад

      2+6 уже не плохо.но для развития чемпионата надо 10-ку хотя бы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1911

      Радио1000шумеров 1 час назад

      ...букмекерская компания «Фонбет» предложила РПЛ 2 миллиарда рублей в год и список с одобренными компанией результатами матчей)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9525

      Cleaner 1 час назад

      Два МИЛЛИАРДА? Надо брать!!!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89511
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67568
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru