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  • Журналист Анисимов: «Федун обещал VIP-фанатам «Спартака», что в матчах с «Легией» и ЦСКА будет шесть очков»

Журналист Анисимов: «Федун обещал VIP-фанатам «Спартака», что в матчах с «Легией» и ЦСКА будет шесть очков»

19 сентября 2021, 18:56
30

Корреспондент «Матч ТВ» Антон Анисимов рассказал о встрече владельца «Спартака» Леонида Федуна с владельцами абонементов в ложи «Открытие Банк Арены», которая состоялась на прошлой неделе. На ней Федун обещал победы в ближайших матчах.

«После матча с «Химками» была встреча Леонида Федуна с болельщиками, у которых абонементы в VIP-ложу. Мы 2,5 часа ждали Леонида Арнольдовича, чтобы узнать, что же там всe-таки происходило. Сначала машины подъехали к основному VIP-выходу, затем в последний момент их передвинули к другому, мы побежали туда. Первое, что мы кричали Леониду Федуну: «Почему вы прячетесь и слышите ли вы, что творится на трибунах?». Он сначала остановился, вроде как хотел что-то сказать, но затем сел в машину.

Я знаю на 99 процентов, что Леонид Федун точно слышит, что ему кричат на трибунах. Я работаю на трибуне с активными фанатами «Спартака», и что там только не кричат. Из цензурного: «Где ваши яйца? В руках у Заремы [Салиховой]». И я точно знаю, что это всe обсуждалось на этой встрече. Я не могу рассказывать деталей, потому что это серьeзные вещи. Но знаю точно, что там, где сидит Федун, всe это прекрасно слышат.

И второе. Я знаю, и мне не один человек это говорил, что Леонид Арнольдович пообещал болельщикам, что в матчах с «Легией» (0:1) и ЦСКА будет шесть очков. Шесть уже невозможно. Поэтому будем надеяться, что с ЦСКА будет три, и таким образом Леонид Арнольдович на 50 процентов выполнит своe обещание», – рассказал Анисимов.

  • Анисимов – болельщик «Спартака», у него есть соответствующее тату.
  • Матч ЦСКА – «Спартак» состоится завтра, 20 сентября.
  • «Спартак» идет в РПЛ 8-м.

Ловчев: «Сказал Алекперову: «Отберите у Федуна «Спартак», он позорит клуб». Мне стыдно за происходящее, над нами все смеются. Беда»

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Спартак Федун Леонид
Комментарии (30)
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Alex Y
1632069524
обещал 6, а будет 0))
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slavа0508
1632072714
Очередной раз пробалаболился ...
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raritet
1632075343
Хрущев обещал к 80 году коммунизм.
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GoLenaStop
1632075464
Деньги у клуба, как каникулы к детей, иногда заканчиваются, а остаются долги и понты. Жаль наши футбольные команды, которые открыли путь ворам и воровкам к своим финансам и руководству!
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житель СПб
1632076092
Выполнит на 50% - он знает вообще, как это в России показывают?! А Федун... Пора бы ему уже научиться сначала делать (хоть что-то), а потом говорить. Настоящий бизнесмен иначе и не может. Это, кстати, косвенно показывает, что за бизнес в Лукойле.
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ivany4
1632078688
Оказывается, что болельщик Спартака тот, у которого есть тату, а не тот, который любит этот клуб, знает и понимает его футбол, и адекватно воспринимает различные ситуации в этой команде и клубе. А теперь о словах Федуна - мы поговорили с тренером, и нас заверили, что в ближайших двух матчах мы возьмем 6 очков. И далее - если что-то пойдет не так, то будем принимать соответствующие решения. Журналисту следует не слухи собирать, и выкрики и скандирования дебилов смаковать на каждом углу, а вникать в ситуацию и оценивать ее с реальных позиций. Хороший журналист дает аналитическую оценку ситуации основанную на фактах, а не на слухах и домыслах. ЗЫ. Материала-то сколько про Спартак за короткое время. К чему бы это??
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JTherry
1632079053
Анисимов - тот самый дятел, которого называют "сливной бачок", выдает постоянно непроверенные "инсайды" на матч-тв, тем самым только подтверждая, чей заказ он отрабатывает... может, еще Чердак что-нибудь "набросит" перед дерби... а лучше снова Бузову пригласить, с ней хотя бы смешно будет...)
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slavа0508
1632083459
Ну да конечно . а зачем с простыми то встречаться . хотя настоящие как раз не ВИП ложах сидят . но деньги важней . понятно конечно . только вот главный ресурс клуба это его популярность . без неё и не продать даже клуб выгодно ,,,,но Федун усердно стремиться всеми своими действиями к падению популярности...
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Из Твери Леха
1632114308
Что ж) Удачи ЦСКА!))
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kvm
1632152427
«Где ваши яйца? Во рту у Заремы...
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