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    Журналист Анисимов: «Федун обещал VIP-фанатам «Спартака», что в матчах с «Легией» и ЦСКА будет шесть очков»

    Корреспондент «Матч ТВ» Антон Анисимов рассказал о встрече владельца «Спартака» Леонида Федуна с владельцами абонементов в ложи «Открытие Банк Арены», которая состоялась на прошлой неделе. На ней Федун обещал победы в ближайших матчах.

    «После матча с «Химками» была встреча Леонида Федуна с болельщиками, у которых абонементы в VIP-ложу. Мы 2,5 часа ждали Леонида Арнольдовича, чтобы узнать, что же там всe-таки происходило. Сначала машины подъехали к основному VIP-выходу, затем в последний момент их передвинули к другому, мы побежали туда. Первое, что мы кричали Леониду Федуну: «Почему вы прячетесь и слышите ли вы, что творится на трибунах?». Он сначала остановился, вроде как хотел что-то сказать, но затем сел в машину.

    Я знаю на 99 процентов, что Леонид Федун точно слышит, что ему кричат на трибунах. Я работаю на трибуне с активными фанатами «Спартака», и что там только не кричат. Из цензурного: «Где ваши яйца? В руках у Заремы [Салиховой]». И я точно знаю, что это всe обсуждалось на этой встрече. Я не могу рассказывать деталей, потому что это серьeзные вещи. Но знаю точно, что там, где сидит Федун, всe это прекрасно слышат.

    И второе. Я знаю, и мне не один человек это говорил, что Леонид Арнольдович пообещал болельщикам, что в матчах с «Легией» (0:1) и ЦСКА будет шесть очков. Шесть уже невозможно. Поэтому будем надеяться, что с ЦСКА будет три, и таким образом Леонид Арнольдович на 50 процентов выполнит своe обещание», – рассказал Анисимов.

    • Анисимов – болельщик «Спартака», у него есть соответствующее тату.
    • Матч ЦСКА – «Спартак» состоится завтра, 20 сентября.
    • «Спартак» идет в РПЛ 8-м.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:56
    Комментарии13
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      Рейтинг: +7749

      GoLenaStop 1 минуту назад

      Деньги у клуба, как каникулы к детей, иногда заканчиваются, а остаются долги и понты.
      Жаль наши футбольные команды, поверившие ворам и воровкам в своём руководстве!

      0
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      Рейтинг: +200

      неразгибаемый спартак 20 минут назад

      а разве кто-то сомневался ? ((((

      0
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      Рейтинг: +7713

      Alekxei Z. 31 минуту назад

      Этот Анисимов мудак.
      Фудун не выходит на поле и его желания не всегда совпадают с возможностями игроков. Только и всего.
      Урод , тебе Путин за 20 лет много чего пообещал , но ты , су..ра проплаченная , только о Федуне и Спартаке печёшься.

      1
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      Рейтинг: +21498

      slavutiq70 43 минуты назад

      Очередной раз пробалаболился ...

      0
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      Рейтинг: +1596

      R_a_i_n 1 час назад

      На рот ответит перед болелами-то.

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      Рейтинг: +4915

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      до тех пор, пока состав на игру определяет дочка Федуна, а трансферы и тактику - его жена, спартак так и будет смешить народ

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      Рейтинг: +1228

      vmonomah17 1 час назад

      Надо крикунов с трибун вычислить и по ук рф привлечь за худиганство! Негоже Федуну такое слышать)))

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      Рейтинг: +9466

      Cleaner 1 час назад

      Уржацца со Спартака!..)))

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      Рейтинг: +7082

      Fusballer > Cleaner 1 час назад

      Ленивые **** у бомжей не менее смешные

      1
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      Рейтинг: +2714

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Только игроки про это ничего не слышали, и уверенно гнут свою линию - 0 очков во всех матчах.

      0
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      Рейтинг: +724

      ВасяК 1 час назад

      Интересно, сколько Фе проспорил???

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