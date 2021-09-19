Журналист Анисимов: «Федун обещал VIP-фанатам «Спартака», что в матчах с «Легией» и ЦСКА будет шесть очков»

Корреспондент «Матч ТВ» Антон Анисимов рассказал о встрече владельца «Спартака» Леонида Федуна с владельцами абонементов в ложи «Открытие Банк Арены», которая состоялась на прошлой неделе. На ней Федун обещал победы в ближайших матчах.

«После матча с «Химками» была встреча Леонида Федуна с болельщиками, у которых абонементы в VIP-ложу. Мы 2,5 часа ждали Леонида Арнольдовича, чтобы узнать, что же там всe-таки происходило. Сначала машины подъехали к основному VIP-выходу, затем в последний момент их передвинули к другому, мы побежали туда. Первое, что мы кричали Леониду Федуну: «Почему вы прячетесь и слышите ли вы, что творится на трибунах?». Он сначала остановился, вроде как хотел что-то сказать, но затем сел в машину.

Я знаю на 99 процентов, что Леонид Федун точно слышит, что ему кричат на трибунах. Я работаю на трибуне с активными фанатами «Спартака», и что там только не кричат. Из цензурного: «Где ваши яйца? В руках у Заремы [Салиховой]». И я точно знаю, что это всe обсуждалось на этой встрече. Я не могу рассказывать деталей, потому что это серьeзные вещи. Но знаю точно, что там, где сидит Федун, всe это прекрасно слышат.

И второе. Я знаю, и мне не один человек это говорил, что Леонид Арнольдович пообещал болельщикам, что в матчах с «Легией» (0:1) и ЦСКА будет шесть очков. Шесть уже невозможно. Поэтому будем надеяться, что с ЦСКА будет три, и таким образом Леонид Арнольдович на 50 процентов выполнит своe обещание», – рассказал Анисимов.

Анисимов – болельщик «Спартака», у него есть соответствующее тату.

Матч ЦСКА – «Спартак» состоится завтра, 20 сентября.

«Спартак» идет в РПЛ 8-м.

Ловчев: «Сказал Алекперову: «Отберите у Федуна «Спартак», он позорит клуб». Мне стыдно за происходящее, над нами все смеются. Беда»

Авен несколько лет назад пытался купить «Спартак», но не договорился с Федуном о цене

Миллиардер Богуславский: «В российском футболе высокий уровень коррупции. Экономика не работает для инвестора»