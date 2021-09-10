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  • Ловчев: «Сказал Алекперову: «Отберите у Федуна «Спартак», он позорит клуб». Мне стыдно за происходящее, над нами все смеются. Беда»

Ловчев: «Сказал Алекперову: «Отберите у Федуна «Спартак», он позорит клуб». Мне стыдно за происходящее, над нами все смеются. Беда»

10 сентября 2021, 23:08
27

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев не хочет, чтобы Леонид Федун дальше управлял клубом. С соответствующей просьбой он обратился к президенту «Лукойла» Вагиту Алекперову.

«Что происходит со «Спартаком»? Это беда. Беда, что футбольный клуб попал в такие руки. Я же, ко всему прочему, президент международного общества «Спартак» и недавно обратился с открытым письмом, в котором меня поддержали ряд ветеранов.

Я попросил Вагита Алекперова обратить внимание на действия руководства клуба. Я сказал: «Что-то сделайте с этим или отберите у Федуна «Спартак», ведь это позорит не только «Спартак», но и «Лукойл».

В «Спартаке» сейчас только внутренние дрязги. Мне, воспитанному Николаем Петровичем Старостиным, Никитой Симоняном и другими, просто стыдно, что сейчас происходит в «Спартаке», над нами все смеются», – сказал Ловчев.

  • Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.
  • При нем команда взяла только 1 официальный трофей.
  • Сейчас москвичи идут в РПЛ на 10-м месте.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Ловчев Евгений Федун Леонид
Комментарии (27)
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амани
1631305738
Спартак был народным клубом -общественным- стал заремфедун-семейным-...их сиятельство . развлекаются...
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derrik2000
1631310014
Федун = Алекперов. Нашёл Леонорыч к кому обращаться.
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vladimir-7
1631336143
"Отнять нельзя выкупить". Где поставит запятую В. Алекперов?
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Benifacto
1631336956
над вами уже перестали смеяться, просто отворачиваться начали вот в чем ваша беда!
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alex1951
1631338825
Ловчев произнес то,что у всех давно и в мозгах и на языке. Но фанатов никогда не сышали и не слушали ,да и Ловчева тоже,сильно сомневаюсь..... Для этих денежных мешков - Спартак ,не Спартак ,а одна из нефтяных вышек ,так что извиняйте ,будет там му дить Федун или Пер дун -разницы никакой ))))
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yorgenbarenz
1631339635
Позитивные изменения могут произойти только после пересмотра грабительской приватизации.
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slavа0508
1631346413
Ну вообще то . у Алекперова 36 % акций у Федуна 32 % . так что Алекперов и сейчас думаю принимает участие в руководстве командой . и его вина в этом цирке тоже есть .
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NewLife
1631347956
А то Алекперов не знает, что Федун бездарный управленец, но ничего не меняет - это для них дорогая игрушка, дающая возможность обзавестись другими более выгодными активами. Лукойл оказался горем для Спартака.
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житель СПб
1631374735
Все по делу. Федун вредит Спартаку, и самое печальное, что это не понимает и понимать не хочет. Такой клуб - это не игрушка в руках миллиардера, это национальное достояние (независимо от того, чей я болельщик!).
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vladimir-7
1631457334
В спартаке теперь нормализовалось, Алекперов напрямую оплатил услуги РФС, по обеспечению борьбы спартака с Зенитом за первое место в чемпионате РПЛ, однако, Дюков со своим судейским корпусом попал между молотом и наковальней и ведет переговоры о распределении первого и второго мест в конце чемпионата между спонсорами клубов.
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