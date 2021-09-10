Ловчев: «Сказал Алекперову: «Отберите у Федуна «Спартак», он позорит клуб». Мне стыдно за происходящее, над нами все смеются. Беда»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев не хочет, чтобы Леонид Федун дальше управлял клубом. С соответствующей просьбой он обратился к президенту «Лукойла» Вагиту Алекперову.

«Что происходит со «Спартаком»? Это беда. Беда, что футбольный клуб попал в такие руки. Я же, ко всему прочему, президент международного общества «Спартак» и недавно обратился с открытым письмом, в котором меня поддержали ряд ветеранов.

Я попросил Вагита Алекперова обратить внимание на действия руководства клуба. Я сказал: «Что-то сделайте с этим или отберите у Федуна «Спартак», ведь это позорит не только «Спартак», но и «Лукойл».

В «Спартаке» сейчас только внутренние дрязги. Мне, воспитанному Николаем Петровичем Старостиным, Никитой Симоняном и другими, просто стыдно, что сейчас происходит в «Спартаке», над нами все смеются», – сказал Ловчев.