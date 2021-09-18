Авен несколько лет назад пытался купить «Спартак», но не договорился с Федуном о цене

Российский бизнесмен Петр Авен несколько лет назад пытался купить «Спартак». Однако не стал этого делать из-за неадекватной цены, выдвинутой нынешним владельцем Леонидом Федуном.

«Федун хотел продать «Спартак» вместе со стадионом – сразу после строительства. Авен хотел покупать (один или с кем-то), но у стадиона была балансовая стоимость, а с клубом всe не так однозначно. Федун просил – условно – десять рублей за стадион и десять за клуб. Авен отвечал: десять за стадион – ок. Но за клуб – рубль.

Была такая пропасть, что изначально стало понятно: они никогда не сойдутся. Федун оценивал команду в астрономическую сумму, и Авен нанял Pricewaterhouse, что убедиться в неадекватности оценки. Мы показали, что она неадекватная, и на этом все закончилось», – сообщил источник, сотрудничавший с консалтинговой компанией Pricewaterhouse и занимавшийся оценкой «Спартака».

Федун владеет клубом с 2004 года и при нем «Спартак» выиграл 1 официальный титул.

Авен – руководитель «Альфа-Банка».

Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

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