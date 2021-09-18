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  • Авен несколько лет назад пытался купить «Спартак», но не договорился с Федуном о цене

Авен несколько лет назад пытался купить «Спартак», но не договорился с Федуном о цене

18 сентября 2021, 19:35
35

Российский бизнесмен Петр Авен несколько лет назад пытался купить «Спартак». Однако не стал этого делать из-за неадекватной цены, выдвинутой нынешним владельцем Леонидом Федуном.

«Федун хотел продать «Спартак» вместе со стадионом – сразу после строительства. Авен хотел покупать (один или с кем-то), но у стадиона была балансовая стоимость, а с клубом всe не так однозначно. Федун просил – условно – десять рублей за стадион и десять за клуб. Авен отвечал: десять за стадион – ок. Но за клуб – рубль.

Была такая пропасть, что изначально стало понятно: они никогда не сойдутся. Федун оценивал команду в астрономическую сумму, и Авен нанял Pricewaterhouse, что убедиться в неадекватности оценки. Мы показали, что она неадекватная, и на этом все закончилось», – сообщил источник, сотрудничавший с консалтинговой компанией Pricewaterhouse и занимавшийся оценкой «Спартака».

  • Федун владеет клубом с 2004 года и при нем «Спартак» выиграл 1 официальный титул.
  • Авен – руководитель «Альфа-Банка».
  • Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (35)
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slavа0508
1631986578
Не совсем понял ...если стадион условно 10 руб а клуб Авен хотел купить за 1 руб ....тогда на самом деле Федун прав что не продал....стадион стоит 14.5 миллиарда . то клуб по его логике 1.45 миллиарда рублей это всего 17 000 000 лямов евро .только один состав стоит 125 000 000 евро а плюс сам бренд . а бренд это пожалуй самый дорогой компонент стоимости ....так что Авен тот её еврейчик нахаляву хотел взять ....
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Артём84
1631987189
Насмешил Авен .хотел взять команду практически заплатив только за стадион .просто сам состав сейчас стоит практически как стадион . состав 125 лямов евро . стадион 164 лямов евро а ещё же на балансе базы . сам бренд немало стоит . хитрый жук этот Авель . с такой прижимостью вряд ли он бы тратил на клуб достаточно денег ..
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spartak.sar
1631987551
Охерел от наглости Авена . за бесплатно хотел купить .Может Федун и не сильно понимает в футболе . но бизнесе то он наверняка волокёт иначе не был бы миллиардером ...
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insider_retro
1631987620
Неуступчивость в прошлом плющит репутацию в настоящем... Связь времён..:)
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NewLife
1631988274
По-моему, эта инфа не совсем точная. Я читал или смотрел интервью Авена в то время, в котором он утверждал, что он сотоварищи оценили возможность рентабельной работы и пришли к выводу, что клуб в нашем футболе не может быть прибыльным и потребует денежных вливаний, к чему Авен и Ко не были готовы.
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NewLife
1631988568
В этой теме нельзя не упомянуть также Федуновский треп о том, что он собирается передать клуб под контроль болельщиков и подумает, как это можно сделать. Это, как видно, была пустая болтовня.
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portero
1631988969
сейчас можно выдвигать разные версии, в купле продаже два дурака всегда, особенно в футболе, это игрушка в большинстве приносящая убытки, если отрабатывают в ноль это уже хорошо...
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sерж
1631989042
ему бы взять нн или кс,и на футбольном поле унизить федуна
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rash1959
1631992555
Один еврей лучше другого еврея??? Сильно сомневаюсь.
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житель СПб
1631997834
Уже надоела эта финансовая свистопляска вокруг Спартака...
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