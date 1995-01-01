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    Авен несколько лет назад пытался купить «Спартак», но не договорился с Федуном о цене

    Российский бизнесмен Петр Авен несколько лет назад пытался купить «Спартак». Однако не стал этого делать из-за неадекватной цены, выдвинутой нынешним владельцем Леонидом Федуном.

    «Федун хотел продать «Спартак» вместе со стадионом – сразу после строительства. Авен хотел покупать (один или с кем-то), но у стадиона была балансовая стоимость, а с клубом всe не так однозначно. Федун просил – условно – десять рублей за стадион и десять за клуб. Авен отвечал: десять за стадион – ок. Но за клуб – рубль.

    Была такая пропасть, что изначально стало понятно: они никогда не сойдутся. Федун оценивал команду в астрономическую сумму, и Авен нанял Pricewaterhouse, что убедиться в неадекватности оценки. Мы показали, что она неадекватная, и на этом все закончилось», – сообщил источник, сотрудничавший с консалтинговой компанией Pricewaterhouse и занимавшийся оценкой «Спартака».

    • Федун владеет клубом с 2004 года и при нем «Спартак» выиграл 1 официальный титул.
    • Авен – руководитель «Альфа-Банка».
    • Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:35
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +29338

      oyabun 34 минуты назад

      Очень жаль что не продал. Всяко лучше было бы того управления, которое сейчас.

      0
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      Рейтинг: +173

      чаппай 36 минут назад

      Авен збс. Интересно было бы на это посмотреть

      0
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