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    Федун после матча с «Химками» встретился с владельцами абонементов на игры «Спартака»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун после встречи седьмого тура РПЛ против «Химок» (3:1) встретился с обладателями абонементов. Правда, речь идет только о тех, у кого абонементы в ложи «Открытие Банк Арены».

    «Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун встретился с группой болельщиков – владельцев абонементов в ложи «Открытие Банк Арены». Встреча прошла по инициативе болельщиков.

    В разговоре, который длился больше часа и прошел на стадионе после матча с «Химками», также принял участие генеральный директор Евгений Мележиков, руководители коммерческого и маркетингового блока и некоторые футболисты. Обсуждались разные вопросы, в том числе и спортивные, а также вопросы удобства и сервиса.

    Клуб планирует делать встречи с этой и другими категориями болельщиков регулярными», – цитирует пресс-службу «Спартака» Sports.ru.

    • Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.
    • При нем команда взяла только 1 официальный трофей.
    • Сейчас москвичи идут в РПЛ на 6-м месте.

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    Источник: Sports.ru

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