Федун после матча с «Химками» встретился с владельцами абонементов на игры «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун после встречи седьмого тура РПЛ против «Химок» (3:1) встретился с обладателями абонементов. Правда, речь идет только о тех, у кого абонементы в ложи «Открытие Банк Арены».

«Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун встретился с группой болельщиков – владельцев абонементов в ложи «Открытие Банк Арены». Встреча прошла по инициативе болельщиков.

В разговоре, который длился больше часа и прошел на стадионе после матча с «Химками», также принял участие генеральный директор Евгений Мележиков, руководители коммерческого и маркетингового блока и некоторые футболисты. Обсуждались разные вопросы, в том числе и спортивные, а также вопросы удобства и сервиса.

Клуб планирует делать встречи с этой и другими категориями болельщиков регулярными», – цитирует пресс-службу «Спартака» Sports.ru.

Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.

При нем команда взяла только 1 официальный трофей.

Сейчас москвичи идут в РПЛ на 6-м месте.

Ловчев: «Сказал Алекперову: «Отберите у Федуна «Спартак», он позорит клуб». Мне стыдно за происходящее, над нами все смеются. Беда»