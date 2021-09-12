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  • Федун после матча с «Химками» встретился с владельцами абонементов на игры «Спартака»

Федун после матча с «Химками» встретился с владельцами абонементов на игры «Спартака»

12 сентября 2021, 12:47
8

Владелец «Спартака» Леонид Федун после встречи седьмого тура РПЛ против «Химок» (3:1) встретился с обладателями абонементов. Правда, речь идет только о тех, у кого абонементы в ложи «Открытие Банк Арены».

«Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун встретился с группой болельщиков – владельцев абонементов в ложи «Открытие Банк Арены». Встреча прошла по инициативе болельщиков.

В разговоре, который длился больше часа и прошел на стадионе после матча с «Химками», также принял участие генеральный директор Евгений Мележиков, руководители коммерческого и маркетингового блока и некоторые футболисты. Обсуждались разные вопросы, в том числе и спортивные, а также вопросы удобства и сервиса.

Клуб планирует делать встречи с этой и другими категориями болельщиков регулярными», – цитирует пресс-службу «Спартака» Sports.ru.

  • Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.
  • При нем команда взяла только 1 официальный трофей.
  • Сейчас москвичи идут в РПЛ на 6-м месте.

Ловчев: «Сказал Алекперову: «Отберите у Федуна «Спартак», он позорит клуб». Мне стыдно за происходящее, над нами все смеются. Беда»

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Федун Леонид
Комментарии (8)
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заткнитемнерот
1631440500
Зато какой красивый заголовок растиражировали по сети: "Федун пообщался с болельщиками".
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JTherry
1631441125
"Федун встретился с группой болельщиков – владельцев абонементов в ложи..." ...конечно, владельцы лож бесценны, когда билет на матч от 12 тысяч и выше...) пока владельцы абонементов на Северные трибуны Арнольдыча вместе с Зорькой нах посылают и банеры про "дурь в голове" вывешивают...
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Дедуктор
1631442383
Фядун, иди сюда. Иди сюда, ....
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NewLife
1631448967
Зачем ? Что, болельщики могут научить Федуна управлять командой, если у него для этого нет ни характера, ни знаний, ни таланта. Самое лучшее для Спартака, что может сделать Федун, это найти грамотного покупателя в России или за границей.
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житель СПб
1631453021
Я думаю, что такой встречей он только еще больше ожесточит нормальных болельщиков клуба. Лишний раз подтверждает, что не понимает ничего в происходящем вокруг него - и в клубе в том числе.
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slavа0508
1631456521
Ну конечно не с простыми смертными ...
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alefreddy
1631511807
селекция никакая
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