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    АПЛ. Роналду и Лингард принесли «Манчестер Юнайтед» волевую победу над «Вест Хэмом», «Лестер» уступил «Брайтону»

    «Манчестер Юнайтед» добился волевой победы над «Вест Хэмом». Манчестерцы не лидируют в АПЛ только ввиду дополнительных показателей.

    Голом отметился Джесси Лингард, который в прошлом сезоне был в аренде как раз в «Вест Хэме».

    На 90+5 минуте Марк Нобл, полузащитник «Вест Хэма», не реализовал пенальти. За минуту до удара он вышел на замену.

    В другой встрече «Лестер», соперник «Спартака» по группе Лиги Европы, проиграл «Брайтону». У лестерцев на 67-й и 86-й минутах отменили два гола из-за офсайда.

    Англия. АПЛ. 5-й тур

    Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Бенрахма, 30; 1:1 – Роналду, 35; 1:2 – Лингард, 89.

    Брайтон – Лестер – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мопе, 35 (с пенальти); 2:0 – Уэлбек, 50; 2:1 – Варди, 61.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:55
    Комментарии4
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      Рейтинг: +7704

      Alekxei Z. 21 минуту назад

      Сюжет для триллера.
      Кто не смотрел , поглядите отчёт, лучшей рекламы для АПЛ не найти.

      1
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      Рейтинг: +16896

      JTherry 32 минуты назад

      классный матч с интересным сюжетом и развязкой: рефери не ставит пенальти за подножку на Крише, гол Лингарда на последней минуте, пенальти на добавленной и спасение Де Хеа...!!! огонь, а не матч!!!

      3
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      Рейтинг: -961

      Вот оно чё Михалыч 43 минуты назад

      В заголовке с Роналду и Лингардом должен быть и де Хеа , отбивший пенальти.

      3
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      Рейтинг: -452

      СуперПАВ9 44 минуты назад

      Лингарт молоток

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