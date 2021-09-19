АПЛ. Роналду и Лингард принесли «Манчестер Юнайтед» волевую победу над «Вест Хэмом», «Лестер» уступил «Брайтону»

«Манчестер Юнайтед» добился волевой победы над «Вест Хэмом». Манчестерцы не лидируют в АПЛ только ввиду дополнительных показателей.

Голом отметился Джесси Лингард, который в прошлом сезоне был в аренде как раз в «Вест Хэме».

На 90+5 минуте Марк Нобл, полузащитник «Вест Хэма», не реализовал пенальти. За минуту до удара он вышел на замену.

В другой встрече «Лестер», соперник «Спартака» по группе Лиги Европы, проиграл «Брайтону». У лестерцев на 67-й и 86-й минутах отменили два гола из-за офсайда.

Англия. АПЛ. 5-й тур

Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Бенрахма, 30; 1:1 – Роналду, 35; 1:2 – Лингард, 89.

Брайтон – Лестер – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Мопе, 35 (с пенальти); 2:0 – Уэлбек, 50; 2:1 – Варди, 61.

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