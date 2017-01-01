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    Карпин завтра назовет расширенный состав сборной России на октябрьские матчи

    Завтра, 20 сентября, главный тренер сборной России Валерий Карпин объявит расширенный список футболистов на октябрьский сбор. Он станет для тренера вторым в команде.

    Пресс-конференция по этому поводу намечена на 14:00 по Москве.

    • Сборная России 8 октября в Казани сыграет со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.
    • Россия идет в отборочной группе на 2-м месте.
    • ЧМ-2022 пройдет в ноябре-декабре 2022 года.

    Синхронистка Шишкина: «Смешно, что футболисты тренируются 2 часа. Бегали бы по 6 часов – 90 минут матча казались бы легкой разминкой»

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    Источник: РФС

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    Сегодня, 16:07
    Комментарии5
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      Рейтинг: +167

      заткнитемнерот 22 минуты назад

      Валерий Butcher Карпин

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    • ...
      Рейтинг: +7853

      playsh 1 час назад

      Что-то подсказывает,что там будет Дзюба и Дениска Глушаков.Два старых мерина борозды не испортят?

      1
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      Рейтинг: +3440

      Черкизовский Кот > playsh 1 час назад

      Какие предпосылки к вызову Дзюбы? В последний раз с игры он забивал ещё в мае - в ворота мёртвого "Тамбова". Есть разыгравшийся Смолов, перспективные Захарян и Тюкавин, а также Агаларов, у которого залетает почти всё. На кой, спрашивается, нам нужен Артемио Рукаку???

      1
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      Рейтинг: +7853

      playsh > Черкизовский Кот 1 час назад

      Я далеко не сторонник Дзюблы,но два ассиста от него были по делу,один Азмуну,другой,простите,хоть убей,не помню,но классный(в одно касание в штрафной).

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      Рейтинг: +9525

      knikos > playsh 5 минут назад

      Первый ассист Венделу , второй - Малкому , когда они вдвоём всё оборону прошли , передавая мяч друг другу .

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