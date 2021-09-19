Карпин завтра назовет расширенный состав сборной России на октябрьские матчи

Завтра, 20 сентября, главный тренер сборной России Валерий Карпин объявит расширенный список футболистов на октябрьский сбор. Он станет для тренера вторым в команде.

Пресс-конференция по этому поводу намечена на 14:00 по Москве.

Сборная России 8 октября в Казани сыграет со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.

Россия идет в отборочной группе на 2-м месте.

ЧМ-2022 пройдет в ноябре-декабре 2022 года.

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