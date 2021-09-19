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  • Синхронистка Шишкина: «Смешно, что футболисты тренируются 2 часа. Бегали бы по 6 часов – 90 минут матча казались бы легкой разминкой»

Синхронистка Шишкина: «Смешно, что футболисты тренируются 2 часа. Бегали бы по 6 часов – 90 минут матча казались бы легкой разминкой»

19 сентября 2021, 09:37
58

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина посоветовала увеличить хронометраж футбольных тренировок. Ей смешно, что игроки работают всего два часа в день.

«Услышав про двухчасовые занятия футболистов, мне стало смешно. Но Валерий Георгиевич Карпин мог бы тренировать парней и по шесть часов – по нему видно, что он фанат своего дела и хочет добиться результата. Но пока игроки к такому не готовы. А бегали бы по шесть часов ежедневно – и 90 минут официального матча казались бы им легкой разминкой», – считает Шишкина.

  • 32-летняя синхронистка имеет 3 золотых олимпийских медали.
  • Она 14 раз выигрывала чемпионат мира.
  • Шишкина в августе была награждена орденом Александра Невского.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (58)
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Иван Петров 1986
1632034547
Прямо в точку ! ! !
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paracetamol
1632036786
Шишкина права. За такое бабло можно и 6 часов в день побегать!
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житель СПб
1632037431
Хоть я и не профессиональный футболист, и могу ошибаться - но мне представляется обоснованной эта логика! Действительно, если матч длится 90-100 минут, то подготовка к матчам должна продолжаться в 2-3 раза больше! Иначе нагрузки не выдержать. В подтверждение моих слов - выдающиеся футболисты всегда тренируются дополнительно, больше, чем основная тренировка. Главный довод: "тяжело в учении - легко в бою!" никто не отменял. (Другое дело, что перед самим матчем не надо перегружать, но вот для этого как раз и есть профессионалы, рассчитывающие нагрузки).
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Mr Green
1632038373
девочка в этом не разбирается, но больше всего пугает то, что человек спортсмен не понимает банальных вещей, значит глупенькая, как бревно.
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BRO_football
1632044661
Согласен. У всех две ноги, две руки и одна голова, но почему-то в физическом плане наши футболисты сильно отстают от легионеров. 70-я минута матча - уже все уставшие. Полкоманды менять надо! Отсюда и пропущенные голы и никакая атака. А всё потому что российские футболисты слишком хорошо живут. Денег много дают, а значит лишний раз напрягаться не обязательно. Проиграл, выиграл, получил травму и полгода в больнице пролежал - неважно. Зарплата всё равно капает. Хотя в Европе тоже футболистам много платят, но там почему-то и играют так же хорошо. В чём же тогда проблема? В отсутствии должного контроля, как по мне. Слишком сильно их жалеют и нянчатся в командах.
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Sviro
1632045541
Бестолковая синхронистка!!! Если тренироваться по 6-8 часов в день, когда по кабакам ходить? Если бы кокоря так тренировался, то не смог бы поднять табуреточку и засандалить по корейской роже и срок получить!!
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DOCTOR PENALTY
1632045572
Удар по яйцам от Аллы Шишкиной. Респект девушке!
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Дедуктор
1632047816
А вам приходилось посещать тренировки "команды мастеров"? Это весьма непривлекательное зрелище. Лениво побьют по воротам, попрыгают чутка через барьерчик. Чутка ленивых ускорений. И - ффсё! В остальном праздно шатаются по полю. Хохмят, подъелдыкивают друг дружку. Еще чутка в полусонной дремоте послушают разбор тактических приёмов. Но мысли уже - о кабаке. Были, конечно, и исключения. У Лобановского и Бескова, например. В плане интенсивности. Но то времена уже былинные. Нынешние миллионэры так издеваться над собой не позволят. Зараз, сплавят тренеришку.
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Нас Много
1632061317
Так они же считают, что это игра. Хрен ли там тренироваться?
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BuenosArgentina
1632069030
Это действительно смешно, когда я занимался профессиональным спортом в СССР у нас кроме 3 км пробежки утром , было две тренировки в день до обеда 4 часа и во второй половине дня 3 часа , обе изнурительные , 40 км кросс раз в неделю, а пиная мячик два часа два раза в неделю наши спортсмены будут всегда на дне , кто не хотел тренироваться сразу убирался моментально
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