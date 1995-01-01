Синхронистка Шишкина: «Смешно, что футболисты тренируются 2 часа. Бегали бы по 6 часов – 90 минут матча казались бы легкой разминкой»

Согласен. У всех две ноги, две руки и одна голова, но почему-то в физическом плане наши футболисты сильно отстают от легионеров. 70-я минута матча - уже все уставшие. Полкоманды менять надо! Отсюда и пропущенные голы и никакая атака. А всё потому что российские футболисты слишком хорошо живут. Денег много дают, а значит лишний раз напрягаться не обязательно. Проиграл, выиграл, получил травму и полгода в больнице пролежал - неважно. Зарплата всё равно капает. Хотя в Европе тоже футболистам много платят, но там почему-то и играют так же хорошо. В чём же тогда проблема? В отсутствии должного контроля, как по мне. Слишком сильно их жалеют и нянчатся в командах.
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина посоветовала увеличить хронометраж футбольных тренировок. Ей смешно, что игроки работают всего два часа в день.
«Услышав про двухчасовые занятия футболистов, мне стало смешно. Но Валерий Георгиевич Карпин мог бы тренировать парней и по шесть часов – по нему видно, что он фанат своего дела и хочет добиться результата. Но пока игроки к такому не готовы. А бегали бы по шесть часов ежедневно – и 90 минут официального матча казались бы им легкой разминкой», – считает Шишкина.
- 32-летняя синхронистка имеет 3 золотых олимпийских медали.
- Она 14 раз выигрывала чемпионат мира.
- Шишкина в августе была награждена орденом Александра Невского.