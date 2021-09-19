Синхронистка Шишкина: «Смешно, что футболисты тренируются 2 часа. Бегали бы по 6 часов – 90 минут матча казались бы легкой разминкой»

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина посоветовала увеличить хронометраж футбольных тренировок. Ей смешно, что игроки работают всего два часа в день.

«Услышав про двухчасовые занятия футболистов, мне стало смешно. Но Валерий Георгиевич Карпин мог бы тренировать парней и по шесть часов – по нему видно, что он фанат своего дела и хочет добиться результата. Но пока игроки к такому не готовы. А бегали бы по шесть часов ежедневно – и 90 минут официального матча казались бы им легкой разминкой», – считает Шишкина.