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    Синхронистка Шишкина: «Смешно, что футболисты тренируются 2 часа. Бегали бы по 6 часов – 90 минут матча казались бы легкой разминкой»

    Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина посоветовала увеличить хронометраж футбольных тренировок. Ей смешно, что игроки работают всего два часа в день.

    «Услышав про двухчасовые занятия футболистов, мне стало смешно. Но Валерий Георгиевич Карпин мог бы тренировать парней и по шесть часов – по нему видно, что он фанат своего дела и хочет добиться результата. Но пока игроки к такому не готовы. А бегали бы по шесть часов ежедневно – и 90 минут официального матча казались бы им легкой разминкой», – считает Шишкина.

    • 32-летняя синхронистка имеет 3 золотых олимпийских медали.
    • Она 14 раз выигрывала чемпионат мира.
    • Шишкина в августе была награждена орденом Александра Невского.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:37
    Комментарии31
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      Рейтинг: +10382

      BRO_football 10 минут назад

      Согласен. У всех две ноги, две руки и одна голова, но почему-то в физическом плане наши футболисты сильно отстают от легионеров. 70-я минута матча - уже все уставшие. Полкоманды менять надо! Отсюда и пропущенные голы и никакая атака. А всё потому что российские футболисты слишком хорошо живут. Денег много дают, а значит лишний раз напрягаться не обязательно. Проиграл, выиграл, получил травму и полгода в больнице пролежал - неважно. Зарплата всё равно капает. Хотя в Европе тоже футболистам много платят, но там почему-то и играют так же хорошо. В чём же тогда проблема? В отсутствии должного контроля, как по мне. Слишком сильно их жалеют и нянчатся в командах.

      1
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      Рейтинг: +11

      dabo68 14 минут назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- tgtennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
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      Рейтинг: +5004

      sochi-2013 28 минут назад

      Ну это утренняя разминка, а основная тренировка сколько?

      1
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      Рейтинг: +472

      OOOVVV. 58 минут назад

      Мера должна быть во всём. (Кто то из древних).
      Тренеру виднее сколько и как проводить тренировки, он же не враг себе))).

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      Рейтинг: +25177

      пьяныйхоровод > OOOVVV. 54 минуты назад

      "Всё хорошо в меру" , сказал Джавахарлал Неру .

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      Рейтинг: +4289

      TOMSON 1 час назад

      Это смотря что за тренировка. Можно и за 30 минут упариться, а можно и после 4 часов выйти не вспотев. Да и не в сборной нужно физику закладывать, там всего неделя две на все про все вместе с играми.
      Но вот то, что в физике РПЛ сильно проседает это тоже факт. И динамика именно в худшую сторону идёт. Редкий матч когда больше 60 минут команды на скоростях играют. В основном все 90 пешком ходят. Зениту частенько 15-20 минут хватает, чтоб все вопросы снять. Но как на это повлиять на уровне РФС не совсем ясно.

      2
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      Рейтинг: +783

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      У футболистов халявская служебная квартира, машина. Бесплатное питание на базе, бесплатное медицинское обслуживание любых специалистов на высшем уровне, пару часов в день тренировка для поддержания физической формы. Бесплатное спортивное обмундирование и одежда на выход. Тихий час и прочие халявские блага. Все бытовые мелочи решает клуб. 90 минут в неделю поиграть в футбол в своё удовольствие или посидеть эти 90 минут на лавке. Живут как у Христа за пазухой. И за всё это ещё и деньги огромные платят. Гыгыгы

      6
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      Рейтинг: +417

      vsolon > ПалкоВводецъ 1 час назад

      некоторые еще и дрочат...

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      Рейтинг: +147

      Vitaga 1 час назад

      интересно где так тренируются? в сборной? с трудом верится. обычно 2 тренировки в день по 2 часа. плюс может быть занятие по тактике. плюс восстановительные процедуры. в итоге занят полный рабочий день

      0
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      Рейтинг: +990

      Loko_Roma 1 час назад

      У нас разминочный бег толтко по 40 минут был, а потом уже основная тренировка, что за 2 часа натренировать то можно?

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      Рейтинг: +794

      SuperNils 1 час назад

      Да у футболистов вообще не жизнь, а малина. Получают миллионы, ни хера не делают, не напрягаются, ответственности ни за что не несут, играть можно плохо - всё равно не наказывают. На завод вставать в 5 утра не надо. Всем бы так жить.

      3
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      Рейтинг: +911

      Mr Green 1 час назад

      девочка в этом не разбирается, но больше всего пугает то, что человек спортсмен не понимает банальных вещей, значит глупенькая, как бревно.

      2
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      Рейтинг: +965

      ab15488 > Mr Green 1 час назад

      Девочка как раз понимает. Если она тренировалась правильно, то и выиграла все что только можно. А раз наши футболеры сливают всем подряд вывод один - надо лучше тренироваться. Это та банальная вещь, которую вы не понимаете))

      6
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      Рейтинг: +911

      Mr Green > ab15488 1 час назад

      тренироваться правильно и тренироваться много, это разные вещи. пусть она проявит себя, разработает эффективную 6ти часовую систему тренировок футболистов и внедрит её куда нибудь. языком чесать не мешки ворочать

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      Рейтинг: +965

      ab15488 > Mr Green 55 минут назад

      Это не её работа, а насчёт тренировок - любой спортсмен знает, выносливость тренируется увеличением продолжительности тренировок, сила тренируется увеличением нагрузок. Нашим не хватает выносливости, так что все по делу сказала

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