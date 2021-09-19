Фелиш по итогам игры с «Атлетиком» может получить 12-матчевую дисквалификацию

Полузащитник «Атлетико» Жоау Фелиш во время матча пятого тура Примеры против «Атлетика» (0:0) позволил себе оскорбления в адрес судьи. Он сказал Хесусу Хилю Мансано: «Ты сошел с ума».

За это Фелишу была показана вторая желтая карточка. Футболисту грозит от четырех до 12 матчей дисквалификации за оскорбления судьи.

Свою фразу Фелиш повторил несколько раз.

Фелиш получил 2 желтые карточки в течение минуты.

«Атлетико» лидирует в Примере.

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