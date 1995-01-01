Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    2 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    3 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?

    Фелиш по итогам игры с «Атлетиком» может получить 12-матчевую дисквалификацию

    Полузащитник «Атлетико» Жоау Фелиш во время матча пятого тура Примеры против «Атлетика» (0:0) позволил себе оскорбления в адрес судьи. Он сказал Хесусу Хилю Мансано: «Ты сошел с ума».

    За это Фелишу была показана вторая желтая карточка. Футболисту грозит от четырех до 12 матчей дисквалификации за оскорбления судьи.

    • Свою фразу Фелиш повторил несколько раз.
    • Фелиш получил 2 желтые карточки в течение минуты.
    • «Атлетико» лидирует в Примере.

    Савич – о судействе матча с «Атлетиком»: «Ненормально показывать 15 карточек за каждое слово»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Eurosport.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:30
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21

      Gasanov Хачик 1 час назад

      Нада была паламать ево!! Всё равно жы красную картачку палучил!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3489

      FENIX-SL 1 час назад

      уцхахахаххахахаха
      а если в РПЛ так будут игроков наказывать
      играть то кто будет?
      хотя и так не играют)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1952

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Такое можно только Кадырову. Остальным лучше жевать чем говорить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21347

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      В переводе с испанского на русский фраза "ты сошёл с ума" звучит как "ты ох**л." Согласитесь, по-русски намного сочнее. )

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1769

      spam2009 > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Судья бы не показал наверное если бы ему сказали ты ох****л?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89468
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67525
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru