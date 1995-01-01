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    «Манчестер Сити» намерен заполучить Фати

    Форвард «Барселоны» Ансу Фати вскоре может пополнить «Манчестер Сити». Англичане уже связывались с агентом игрока Жорже Мендешем, пишет «Матч ТВ» со ссылкой на испанскую газету Mundo Deportivo.

    Манчестерцы переключили внимание на Фати после срыва трансфера Криштиану Роналду, который предпочел перейти летом в «Манчестер Юнайтед».

    • Контракт Фати с «Барселоной» истекает летом.
    • Фати после ухода Лионеля Месси получил в «Барселоне» 10-й номер.
    • В текущем сезоне Примеры Фати еще на поле не выходил.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 01:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: -462

      СуперПАВ9 1 час назад

      Если фати хочет что выйграть то Сити хороший вариант

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    • ...
      Рейтинг: -462

      СуперПАВ9 1 час назад

      Не отпустит его барса но если сити заьерет то барса скатится еще глубже

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