«Манчестер Сити» намерен заполучить Фати

Форвард «Барселоны» Ансу Фати вскоре может пополнить «Манчестер Сити». Англичане уже связывались с агентом игрока Жорже Мендешем, пишет «Матч ТВ» со ссылкой на испанскую газету Mundo Deportivo.

Манчестерцы переключили внимание на Фати после срыва трансфера Криштиану Роналду, который предпочел перейти летом в «Манчестер Юнайтед».