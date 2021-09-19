«Манчестер Сити» намерен заполучить Фати

Форвард «Барселоны» Ансу Фати вскоре может пополнить «Манчестер Сити». Англичане уже связывались с агентом игрока Жорже Мендешем, пишет «Матч ТВ» со ссылкой на испанскую газету Mundo Deportivo.
Манчестерцы переключили внимание на Фати после срыва трансфера Криштиану Роналду, который предпочел перейти летом в «Манчестер Юнайтед».
- Контракт Фати с «Барселоной» истекает летом.
- Фати после ухода Лионеля Месси получил в «Барселоне» 10-й номер.
- В текущем сезоне Примеры Фати еще на поле не выходил.
Источник: «Матч ТВ»