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    Латвия, Казахстан, Косово, Эстония, Мальта, Литва в текущем сезоне набрали больше очков в таблице коэффициентов УЕФА, чем Россия

    Россия в текущем еврокубковом сезоне набрала для таблицы коэффициентов УЕФА 1,7 очка (это общее число набранных очков, деленное на количество клубов от страны). Всего от России стартовало пять команд.

    Больше очков набрали такие страны, как Мальта, Литва, Латвия, Косово, Эстония, Казахстан.

    • На текущий момент больше всего очков России принес «Зенит» (4).
    • У большинства из перечисленных стран, опережающих Россию, клубов в еврокубках не осталось.
    • Ближайшие еврокубковые матчи состоятся через 2 недели.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Михаила Поленова

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    Сегодня, 19:25
    Комментарии4
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      Рейтинг: +6394

      владимир миронов 52 секунды назад

      Еще не вечер и т.д.

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      Рейтинг: +14328

      Garrincha58 22 минуты назад

      так будет и дальше пока кто то будет мешать развиваться нашему футболу

      0
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      Рейтинг: +101

      Мася_1989 1 час назад

      Зато на Олимпиаду поедем в течении 20 лет. И парням нашим есть где играть, все дома!

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      Рейтинг: -1029

      Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Вот оно чо, расеяне , вот оно чо.

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