Латвия, Казахстан, Косово, Эстония, Мальта, Литва в текущем сезоне набрали больше очков в таблице коэффициентов УЕФА, чем Россия

Россия в текущем еврокубковом сезоне набрала для таблицы коэффициентов УЕФА 1,7 очка (это общее число набранных очков, деленное на количество клубов от страны). Всего от России стартовало пять команд.
Больше очков набрали такие страны, как Мальта, Литва, Латвия, Косово, Эстония, Казахстан.
- На текущий момент больше всего очков России принес «Зенит» (4).
- У большинства из перечисленных стран, опережающих Россию, клубов в еврокубках не осталось.
- Ближайшие еврокубковые матчи состоятся через 2 недели.
Источник: твиттер Михаила Поленова