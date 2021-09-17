Латвия, Казахстан, Косово, Эстония, Мальта, Литва в текущем сезоне набрали больше очков в таблице коэффициентов УЕФА, чем Россия

Россия в текущем еврокубковом сезоне набрала для таблицы коэффициентов УЕФА 1,7 очка (это общее число набранных очков, деленное на количество клубов от страны). Всего от России стартовало пять команд.

Больше очков набрали такие страны, как Мальта, Литва, Латвия, Косово, Эстония, Казахстан.