Анджорин – об 1:1 с «Марселем»: «Эта ночь запомнится навсегда!»

Нападающий «Локомотива» Фаустино Анджорин поделился эмоциями после матча с «Марселем» (1:1) в Лиге Европы.

«Эта ночь запомнится навсегда! Была сложная игра, но мы с ребятами славно потрудились, чтобы добиться цели.

Большое спасибо фанатам за поддержку. Ребята, вы были бесподобны», – написал Анджорин в инстаграме.

Анджорин спас ничью для «Локомотива», забив на 89-й минуте.

Для него этот мяч стал дебютным за московский клуб.

Большую часть второго тайма «Локо» провел вдесятером после удаления Наира Тикнизяна.