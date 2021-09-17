Анджорин – об 1:1 с «Марселем»: «Эта ночь запомнится навсегда!»

Нападающий «Локомотива» Фаустино Анджорин поделился эмоциями после матча с «Марселем» (1:1) в Лиге Европы.
«Эта ночь запомнится навсегда! Была сложная игра, но мы с ребятами славно потрудились, чтобы добиться цели.
Большое спасибо фанатам за поддержку. Ребята, вы были бесподобны», – написал Анджорин в инстаграме.
- Анджорин спас ничью для «Локомотива», забив на 89-й минуте.
- Для него этот мяч стал дебютным за московский клуб.
- Большую часть второго тайма «Локо» провел вдесятером после удаления Наира Тикнизяна.
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Источник: инстаграм Фаустино Анджорина