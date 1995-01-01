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    Анджорин – об 1:1 с «Марселем»: «Эта ночь запомнится навсегда!»

    Нападающий «Локомотива» Фаустино Анджорин поделился эмоциями после матча с «Марселем» (1:1) в Лиге Европы.

    «Эта ночь запомнится навсегда! Была сложная игра, но мы с ребятами славно потрудились, чтобы добиться цели.

    Большое спасибо фанатам за поддержку. Ребята, вы были бесподобны», – написал Анджорин в инстаграме.

    • Анджорин спас ничью для «Локомотива», забив на 89-й минуте.
    • Для него этот мяч стал дебютным за московский клуб.
    • Большую часть второго тайма «Локо» провел вдесятером после удаления Наира Тикнизяна.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Фаустино Анджорина

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7824

      playsh 22 минуты назад

      Дрезине под названием Локомотив дико повезло.Дома Марсель накидает поболее на глазах своих фанов,ничью они сами себе привезли.

      0
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      Рейтинг: +7691

      Alekxei Z. 28 минут назад

      Ночь ?
      Парень , ты ничего не попутал, вы не выиграли , вы "отскочили " ?

      1
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      Рейтинг: +145

      Мортус 44 минуты назад

      Это походу праздновали отскок от "Марселя" до утра. Если так, то парень, какрицо, ты дома. Тут любят праздники, со стульями и без повода.

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