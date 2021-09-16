Шомуродов сделал 4 голевых действия в 6 играх за «Рому»

Форвард «Ромы» Эльдор Шомуродов сделал ассист в матче первого тура группового этапа Лиги конференций против софийского ЦСКА.
Он вышел на поле в стартовом составе и отдал результативную передачу на Стефана Эль-Шаарави в конце первого тайма.
На счету бывшего нападающего «Ростова» четыре (1+3) голевых действия в шести играх за «Рому».
- В начале августа Шомуродов перешел в римский клуб из «Дженоа».
- За него заплатили 17,5 миллиона евро.
- Игрок заключил с новым клубом контракт до 2026 года.
Источник: «Бомбардир»