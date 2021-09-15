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    Лига чемпионов. «Брюгге» и «ПСЖ» сыграли вничью, «Манчестер Сити» и «Лейпциг» забили девять мячей на двоих

    «ПСЖ» на старте Лиги чемпионов не смог победить «Брюгге». У гостей отличился полузащитник Андер Эррера.

    В последних четырех матчах Эррера забил четыре гола. Это в два раза больше, чем он забил за первые 70 встреч за «ПСЖ».

    «Манчестер Сити» дома оказался сильнее «Лейпцига». У немцев хет-трик оформил Кристофер Нкунку. Это первый лигочемпионский хет-трик в истории «Лейпцига».

    Это всего лишь второй лигочемпионский хет-трик в ворота «Манчестер Сити». Первый был в 2016 году от Лионеля Месси.

    Джек Грилиш дебютировал в Лиге чемпионов. Он стал первым с 2004 года англичанином, забившим и ассистировавшим в дебютной встрече Лиги чемпионов. 17 лет назад такое достижение покорилось Уэйну Руни.

    Рияд Марез в последних пяти матчах Лиги чемпионов забил пять голов. В предыдущих 29 встречах турнира он забил четыре мяча.

    Лига чемпионов. Группа А. 1-й тур

    Брюгге (Бельгия) – ПСЖ (Франция) – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Эррера, 15; 1:1 – Ванакен, 27.

    Манчестер Сити (Англия) – Лейпциг (Германия) – 6:3 (3:1)

    Голы: 1:0 – Аке, 16; 2:0 – Мукиэле, 28 (в свои ворота); 2:1 – Нкунку, 42; 3:1 – Марез, 45+2 (с пенальти); 3:2 – Нкунку, 52; 4:2 – Грилиш, 56; 4:3 – Нкунку, 73; 5:3 – Канселу, 75; 6:3 – Жезус, 85.

    Удаления: нет – Анхелиньо, 79.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2021 23:53
    Комментарии4
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      Рейтинг: +107

      Nikoo 43 минуты назад

      Думаю Псж нужен другой тренер

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      Рейтинг: +1896

      Красногорск_Фан 45 минут назад

      Результат ТСЖ стоит особняком. С такой атакой по именам и так тухло . Брюгге даже по воротам больше раз ударил.

      0
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      Рейтинг: +13712

      KLIM777 46 минут назад

      сборище парижского говна. Мбаппе пора бежать от этой дичи.

      1
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      Рейтинг: +41

      borz_95ers > KLIM777 33 минуты назад

      Мбаппе хотел убежать но его не отпустили

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