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  • Лига чемпионов. «Брюгге» и «ПСЖ» сыграли вничью, «Манчестер Сити» и «Лейпциг» забили девять мячей на двоих

Лига чемпионов. «Брюгге» и «ПСЖ» сыграли вничью, «Манчестер Сити» и «Лейпциг» забили девять мячей на двоих

15 сентября 2021, 23:53
5

«ПСЖ» на старте Лиги чемпионов не смог победить «Брюгге». У гостей отличился полузащитник Андер Эррера.

В последних четырех матчах Эррера забил четыре гола. Это в два раза больше, чем он забил за первые 70 встреч за «ПСЖ».

«Манчестер Сити» дома оказался сильнее «Лейпцига». У немцев хет-трик оформил Кристофер Нкунку. Это первый лигочемпионский хет-трик в истории «Лейпцига».

Это всего лишь второй лигочемпионский хет-трик в ворота «Манчестер Сити». Первый был в 2016 году от Лионеля Месси.

Джек Грилиш дебютировал в Лиге чемпионов. Он стал первым с 2004 года англичанином, забившим и ассистировавшим в дебютной встрече Лиги чемпионов. 17 лет назад такое достижение покорилось Уэйну Руни.

Рияд Марез в последних пяти матчах Лиги чемпионов забил пять голов. В предыдущих 29 встречах турнира он забил четыре мяча.

Лига чемпионов. Группа А. 1-й тур

Брюгге (Бельгия) – ПСЖ (Франция) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Эррера, 15; 1:1 – Ванакен, 27.

Манчестер Сити (Англия) – Лейпциг (Германия) – 6:3 (3:1)

Голы: 1:0 – Аке, 16; 2:0 – Мукиэле, 28 (в свои ворота); 2:1 – Нкунку, 42; 3:1 – Марез, 45+2 (с пенальти); 3:2 – Нкунку, 52; 4:2 – Грилиш, 56; 4:3 – Нкунку, 73; 5:3 – Канселу, 75; 6:3 – Жезус, 85.

Удаления: нет – Анхелиньо, 79.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига ПСЖ Брюгге Манчестер Сити РБ Лейпциг
Комментарии (5)
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Красногорск_Фан
1631739362
Результат ТСЖ стоит особняком. С такой атакой по именам и так тухло . Брюгге даже по воротам больше раз ударил.
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Nikoo
1631739475
Думаю Псж нужен другой тренер
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Дядя Серёжа
1631753618
Забить 3 Манчестеру и крупно проиграть...А они не в регби играли?
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NeoNaTe
1631773794
Зина снова практикует привозы, Нкунку красавчик - реализовал всё
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