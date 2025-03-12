Лига чемпионов. «Бавария» и «Интер» прошли в 1/4 финала, победив «Байер» и «Фейеноорд» в обоих матчах

«Бавария» и «Интер» вслед за «Барселоной» стали четвертьфиналистами Лиги чемпионов-2024/25.

Мюнхенцы дважды в 1/8 финала обыграли «Байер». Сегодня – со счетом 2:0 на выезде.

Миланцы тоже победили в обоих матчах с «Фейеноордом». Сегодня – дома со счетом 2:1.

Лига чемпионов. Плей-офф. 1/8 финала. Ответные матчи

Байер (Германия) – Бавария (Германия) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Кейн, 52; 0:2 – Дэвис, 71.

Первый матч – 0:3.

Интер (Италия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Тюрам, 8; 1:1 – Модер (с пенальти), 42; 2:1 – Чалханоглу (с пенальти), 51.

Первый матч – 2:0.

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Результаты Лиги чемпионов