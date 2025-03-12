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  • Энрике прокомментировал победу «ПСЖ» над «Ливерпулем» в ЛЧ: «Это только начало!»

Энрике прокомментировал победу «ПСЖ» над «Ливерпулем» в ЛЧ: «Это только начало!»

Сегодня, 08:53

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подвел итог ответного матча 1/8 финала ЛЧ против «Ливерпуля» (1:0, 4:1 по пенальти).

«Мы показали себя настоящей командой. Мы провели очень хороший матч при поддержке болельщиков и гордимся собой. Это только начало! Мы будем совершенствоваться.

Удерживать мяч было трудно. Благодаря характеру, Джанлуиджи Доннарумме мы выиграли этот матч.

Теперь нужно думать о восстановлении», – сказал Энрике.

  • В 1/4 финала «ПСЖ» сыграет с «Астон Виллой» или «Брюгге».
  • «ПСЖ» с отрывом лидирует в Лиге 1.
  • «Ливерпуль» идет 1-м в АПЛ.

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Источник: RMC Sport
Лига чемпионов Франция. Лига 1 ПСЖ Ливерпуль Энрике Луис
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