Энрике прокомментировал победу «ПСЖ» над «Ливерпулем» в ЛЧ: «Это только начало!»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подвел итог ответного матча 1/8 финала ЛЧ против «Ливерпуля» (1:0, 4:1 по пенальти).
«Мы показали себя настоящей командой. Мы провели очень хороший матч при поддержке болельщиков и гордимся собой. Это только начало! Мы будем совершенствоваться.
Удерживать мяч было трудно. Благодаря характеру, Джанлуиджи Доннарумме мы выиграли этот матч.
Теперь нужно думать о восстановлении», – сказал Энрике.
- В 1/4 финала «ПСЖ» сыграет с «Астон Виллой» или «Брюгге».
- «ПСЖ» с отрывом лидирует в Лиге 1.
- «Ливерпуль» идет 1-м в АПЛ.
Источник: RMC Sport