Энрике прокомментировал победу «ПСЖ» над «Ливерпулем» в ЛЧ: «Это только начало!»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подвел итог ответного матча 1/8 финала ЛЧ против «Ливерпуля» (1:0, 4:1 по пенальти).

«Мы показали себя настоящей командой. Мы провели очень хороший матч при поддержке болельщиков и гордимся собой. Это только начало! Мы будем совершенствоваться.

Удерживать мяч было трудно. Благодаря характеру, Джанлуиджи Доннарумме мы выиграли этот матч.

Теперь нужно думать о восстановлении», – сказал Энрике.