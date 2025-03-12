Реакция Сафонова на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал победу над «Ливерпулем».

Парижская команда победила в серии пенальти и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Сафонов провел всю игру в запасе.

В следующем раунде «ПСЖ» сыграет с «Астон Виллой» или «Брюгге».

«Поздравляю всех, кто болел вчера за «ПСЖ»! Крутой матч, крутые эмоции! Для меня это первый случай дополнительного времени, еще и пенальти после! В общем, устал переживать вчера, а как играть 120 минут – вообще непонятно.

Я в топ-команде, у меня топ-тиммейты, и в этом мне довелось убедиться уже давно, но сейчас мы это доказываем каждым матчем! Посмотрим до какой стадии ЛЧ сможем дойти, но я уверен, что команде по силам побороться за трофей и за мечту, хоть мы и достаточно молоды. Все в наших руках!

Прошлый матч был отличным для Алиссона, а этот матч очень сильно провел Джиджи. Много почистил на выходах, выручил пару тяжелых моментов. Надеюсь, что я помогаю ему расти профессионально, потому что его уверенная игра, в свою очередь, подстегивает меня еще больше тренироваться, и быть готовым показывать результаты на том же уровне», – написал Сафонов.