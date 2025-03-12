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Слот оценил шансы «ПСЖ» на победу в Лиге чемпионов

Сегодня, 16:58

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:1, по пенальти 1:4) высказался о шансах французского клуба на победу в турнире. Первую игру в Париже «красные» выиграли со счетом 1:0.

– Да, они могут выиграть Лигу чемпионов. Но, к сожалению для них, они не единственная команда, которая может это сделать. Впереди два матча, и удача тоже может сыграть свою роль.

В чемпионате побеждает команда, которая была лучшей на протяжении всего сезона, но труднее сказать то же самое, когда речь идет о двух матчах, в которых на результат могут повлиять удача и судейские решения. К счастью, нам повезло, что на матчах в Париже и здесь работали отличные арбитры.

Они могут [выиграть Лигу чемпионов], но есть и другие команды. Если они продолжат так играть, и все [игроки] останутся в форме, то у них очень хорошие шансы.

– Считаете ли вы «ПСЖ» фаворитом турнира?

– Я играл не со всеми командами, на данный момент мне нравится «Барса». У «Арсенала» очень хорошая команда, как и у «Реала», «Бавария» тоже впечатляет.

Борьба будет трудной, как и в этот раз, и если серия пенальти повторится в дальнейшем, то, возможно, победит другая команда. Это один из самых богатых клубов в Европе, поэтому неудивительно, что они каждый год борются за победу в Лиге чемпионов.

  • В четвертьфинале парижане встретятся с победителем противостояния между «Брюгге» и «Астон Виллой».
  • Лучшим результатом «ПСЖ» в Лиге чемпионов был выход в финал в сезоне-2019/20.
  • Единственным французским клубом, побеждавшим в Кубке/Лиге чемпионов, был «Марсель» в сезоне-1992/93.

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Источник: RMC Sport
Лига чемпионов ПСЖ Ливерпуль Слот Арне
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