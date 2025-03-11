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  • Флик прокомментировал выход «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Флик прокомментировал выход «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 23:37

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился впечатлениями после победы над «Бенфикой».

  • Команды встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов.
  • Каталонцы выиграли оба матча – 1:0 на выезде и 3:1 дома.
  • Следующий соперник «Барсы» определится в паре «Боруссия Д» – «Лилль».

«Я, конечно, счастлив. Думаю, мы очень уважительно отнеслись к «Бенфике».

Они замечательно играли, проделали отличную работу, и это была сложная игра, но я думаю, что мы справились очень хорошо.

Посмотрим, с кем мы встретимся в 1/4 финала. Да, это сложно, но наша идея заключается в том, чтобы выиграть Лигу чемпионов», – сказал Флик.

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Источник: Marca
Лига чемпионов Бенфика Барселона Флик Ханс-Дитер
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