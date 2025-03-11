Сычев: «Сафонов на голову сильнее Доннаруммы»

Дмитрий Сычев считает, что российский вратарь Матвей Сафонов должен стать основным в «ПСЖ», вытеснив итальянца Джанлуиджи Доннарумму.

«Я не думаю, что нужно говорить про оценки Доннаруммы, главный тренер выбирает вратаря на этот матч [с «Ливерпулем» в 1/8 финала ЛЧ], наверняка будет ставить того, кто сильнее.

Все основные матчи, все статистические показатели, по пропущенным мячам говорят о том, что Сафонов в данный момент на голову сильнее Доннаруммы и обязан выходить в основном составе.

Дальше знает только один главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике. Но хотелось бы, конечно, чтобы Матвей сыграл, чтобы посмотреть на него в таком серьезном матче.

Это в любом случае большой плюс для России, вратарской школы, воспитанников академии «Краснодара», чтобы они понимали, куда стремиться», – сказал Сычев.