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Сычев: «Сафонов на голову сильнее Доннаруммы»

Сегодня, 17:17
4

Дмитрий Сычев считает, что российский вратарь Матвей Сафонов должен стать основным в «ПСЖ», вытеснив итальянца Джанлуиджи Доннарумму.

«Я не думаю, что нужно говорить про оценки Доннаруммы, главный тренер выбирает вратаря на этот матч [с «Ливерпулем» в 1/8 финала ЛЧ], наверняка будет ставить того, кто сильнее.

Все основные матчи, все статистические показатели, по пропущенным мячам говорят о том, что Сафонов в данный момент на голову сильнее Доннаруммы и обязан выходить в основном составе.

Дальше знает только один главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике. Но хотелось бы, конечно, чтобы Матвей сыграл, чтобы посмотреть на него в таком серьезном матче.

Это в любом случае большой плюс для России, вратарской школы, воспитанников академии «Краснодара», чтобы они понимали, куда стремиться», – сказал Сычев.

  • Сафонов летом перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» за 20 млн евро.
  • Он пропустил 7 голов в 12 матчах, в половине игр отстояв на ноль.
  • Доннарумма провел 29 матчей в этом сезоне и пропустил 28 голов.

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Источник: ТАСС
Франция. Лига 1 Лига чемпионов ПСЖ Сычев Дмитрий Доннарумма Джанлуиджи Сафонов Матвей
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Комментарии (4)
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рылы
1741707893
да, на голову сильнее. доннарумма, оказывается, уровня максименки, а сафонов прям буффон.
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Интерес
1741709697
Сычёв с похмелья их заметил и долго ставил по местам.
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