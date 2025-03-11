Сафонов – в запасе «ПСЖ» на ответный матч 1/8 финала ЛЧ с «Ливерпулем»; Хвича выйдет в старте

«ПСЖ» назвал стартовый состав на гостевую игру 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

С первых минут на поле выйдет Джанлуиджи Доннарумма. Российский вратарь Матвей Сафонов остался в запасе.

Экс-вингер «Рубина» и «Локомотива» Хвича Кварацхелия появится в старте.