Сафонов – в запасе «ПСЖ» на ответный матч 1/8 финала ЛЧ с «Ливерпулем»; Хвича выйдет в старте

«ПСЖ» назвал стартовый состав на гостевую игру 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
С первых минут на поле выйдет Джанлуиджи Доннарумма. Российский вратарь Матвей Сафонов остался в запасе.
Экс-вингер «Рубина» и «Локомотива» Хвича Кварацхелия появится в старте.
- Матч «Ливерпуль» – «ПСЖ» начнется в 23:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Сафонов играл на выходных против «Ренна» (4:1).
- Всего в этом сезоне он пропустил 7 голов в 12 матчах, в половине игр отстояв на ноль.
Источник: сайт УЕФА