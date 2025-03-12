Мбаппе рискует пропустить ответный матч 1/8 финала ЛЧ с «Атлетико»

У нападающего «Реала» Килиана Мбаппе возникли проблемы со здоровьем.
Французский футболист испытывает мышечный дискомфорт на фоне ушиба правого голеностопа. Из-за этого во вторник он пропустил часть тренировки.
Мбаппе рискует пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».
Решение о его участии в мадридском дерби будет приниматься в день игры.
- «Атлетико» примет «Реал» в среду в 23:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Мбаппе в этом сезоне забил 28 голов и сделал 4 ассиста в 41 игре.
Источник: AS