Футболист сборной Ирака Сафа Хади покинул «Крылья Советов». Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
«Крылья Советов» благодарят Сафа Хади за время в клубе, а также желает дальнейших успехов в карьере», – написали самарцы.
- В текущем сезоне РПЛ 22-летний Хади не провeл ни одного матча.
- Всего на счету футболиста, который перешeл в «Крылья Советов» в феврале 2020-го года, 12 матчей за команду.
- До «Крыльев Советов» Хади играл только в Ираке.
Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»