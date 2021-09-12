Футболист сборной Ирака Сафа Хади покинул «Крылья Советов». Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Крылья Советов» благодарят Сафа Хади за время в клубе, а также желает дальнейших успехов в карьере», – написали самарцы.