РПЛ. «Зенит» победил «Ахмат» и вернулся на 1-е место, беспроигрышная серия – 20 матчей

«Зенит» добился домашней победы над «Ахматом». Один из мячей забил вернувшийся из сборной Бразилии Малком.

Три очка позволили «Зениту» вернуться на первое место. «Ахмат» располагается на восьмой строчке.

«Зенит» не уступает 20 матчей подряд.

«Ахмат» не побеждает «Зенит» с 2017 года.

Россия. РПЛ. 7-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Вендел, 9; 2:0 – Ерохин, 33; 2:1 – Конате, 52; 3:1 – Малком, 83.

«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ерохин (Круговой, 78), Сутормин, Кузяев (Малком, 46), Мостовой (Кравцов, 58), Вендел, Дзюба, Азмун (Клаудиньо, 58).

«Ахмат»: Гудиев, Уциев (Быстров, 71), Семенов, Лысцов, Нижич, Тодорович (Архипов, 85), Тимофеев, Уткин, Харин (Себай, 48), Полярус (Коновалов, 46), Конате (Карапузов, 71).

Предупреждения: Вендел, 72 – Тодорович, 20; Уциев, 39; Полярус, 45.

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