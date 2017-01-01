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    РПЛ. «Зенит» победил «Ахмат» и вернулся на 1-е место, беспроигрышная серия – 20 матчей

    «Зенит» добился домашней победы над «Ахматом». Один из мячей забил вернувшийся из сборной Бразилии Малком.

    Три очка позволили «Зениту» вернуться на первое место. «Ахмат» располагается на восьмой строчке.

    «Зенит» не уступает 20 матчей подряд.

    «Ахмат» не побеждает «Зенит» с 2017 года.

    Россия. РПЛ. 7-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный) – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Вендел, 9; 2:0 – Ерохин, 33; 2:1 – Конате, 52; 3:1 – Малком, 83.

    «Зенит»: Крицюк, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ерохин (Круговой, 78), Сутормин, Кузяев (Малком, 46), Мостовой (Кравцов, 58), Вендел, Дзюба, Азмун (Клаудиньо, 58).

    «Ахмат»: Гудиев, Уциев (Быстров, 71), Семенов, Лысцов, Нижич, Тодорович (Архипов, 85), Тимофеев, Уткин, Харин (Себай, 48), Полярус (Коновалов, 46), Конате (Карапузов, 71).

    Предупреждения: Вендел, 72 – Тодорович, 20; Уциев, 39; Полярус, 45.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:23
    Комментарии60
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      Рейтинг: +525

      vla4839 9 минут назад

      за такое судейство надо отстранять на пожизненный срок. Это не ошибки. Это умышленное нежелание судить честно. Иначе непонятен отказ смотреть видеоповторы и ненастаивание судей WAR на просмотры.Значит подкуплена вся бригада?

      0
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      Рейтинг: +8883

      alp 10 минут назад

      вообще не напрягаясь.. воротчик у чеченов неплохой.

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      Рейтинг: +3049

      Питерский князь 18 минут назад

      Удачи нам в ЛЧ. Голы конечно были крутые сегодня у нас. но ....... игра.....

      0
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      Рейтинг: +2365

      ААМ 45 минут назад

      С такой обороной в ЛЧ делать нечего.

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      Рейтинг: +762

      Zenit_Zenit 55 минут назад

      Как судейка ни старался, Зенит победил!
      Слегка расслабились во втором тайми , ну и защита это конечно полный ахтунг.
      Но победа есть победа.
      Зенит чемпион!

      7
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      Рейтинг: +43

      Землякруглая 1 час назад

      Фууу, педикулёзная бомжарня ликует и поёт, воняя от радости. Гыгы

      1
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      Рейтинг: +762

      Zenit_Zenit > Землякруглая 52 минуты назад

      Воняешь. Мыться пробовал?

      8
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      Рейтинг: +525

      vla4839 > Землякруглая 48 минут назад

      му.... хрю.....

      3
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      Рейтинг: +1530

      R_a_i_n > vla4839 27 минут назад

      ты уж определись, му или хрю... или убогим не надо??

      0
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      Рейтинг: +8883

      alp > Землякруглая 8 минут назад

      твой пердёж заглушает твой визг :-) завидуй, свинота :-)

      0
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      Рейтинг: +525

      vla4839 1 час назад

      Судейство продажное. За бабло даже видеоповторы не смотрят. Но не удалось недругам насвинячить Зениту. Да и комментаторы явно были против Зенита. Если бы такое было по отношению к спартачам,то вони от них было бы на всю страну.

      9
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      Рейтинг: +1530

      R_a_i_n > vla4839 26 минут назад

      не звезди бомж. В этой стране ВСЁ во благо Зенита.

      1
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      Рейтинг: +8883

      alp > R_a_i_n 7 минут назад

      ну, тогда объясни почему пендаль чистейший не поставили? ведь на тот момент, победа зенита была совершенно не очиведная

      0
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      Рейтинг: +1982

      волчарик 1 час назад

      По игре-следующую будем скулить.

      1
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      Рейтинг: +1982

      волчарик 1 час назад

      Ероха молодец опять оказался в нужном месте.

      5
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      Рейтинг: +1808

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Игра была без шансов для Ахмата. Переиграли легко. Ждем что будет с Челси. Особенное спасибо за баннер с котенком (шутка, с красивым львом) - очень красивый. Сфотографировал, послал даже друзьям за границу.

      5
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      Рейтинг: +1530

      R_a_i_n > Красногорск_Фан 25 минут назад

      Согласен, у Чеченов не было шанса. Болеем за наших с Челси))

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