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  • РПЛ. «Зенит» победил «Ахмат» и вернулся на 1-е место, беспроигрышная серия – 20 матчей

РПЛ. «Зенит» победил «Ахмат» и вернулся на 1-е место, беспроигрышная серия – 20 матчей

11 сентября 2021, 18:23
91

«Зенит» добился домашней победы над «Ахматом». Один из мячей забил вернувшийся из сборной Бразилии Малком.

Три очка позволили «Зениту» вернуться на первое место. «Ахмат» располагается на восьмой строчке.

«Зенит» не уступает 20 матчей подряд.

«Ахмат» не побеждает «Зенит» с 2017 года.

Россия. РПЛ. 7-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Вендел, 9; 2:0 – Ерохин, 33; 2:1 – Конате, 52; 3:1 – Малком, 83.

«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ерохин (Круговой, 78), Сутормин, Кузяев (Малком, 46), Мостовой (Кравцов, 58), Вендел, Дзюба, Азмун (Клаудиньо, 58).

«Ахмат»: Гудиев, Уциев (Быстров, 71), Семенов, Лысцов, Нижич, Тодорович (Архипов, 85), Тимофеев, Уткин, Харин (Себай, 48), Полярус (Коновалов, 46), Конате (Карапузов, 71).

Предупреждения: Вендел, 72 – Тодорович, 20; Уциев, 39; Полярус, 45.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат
Комментарии (91)
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portero
1631374042
смотрел последние 20 минут, очень понравился у Зенита Кравцов (19 лет ) не меньжуется очень неплохо.... бразилы удивили , совсем не ленились. Зенит с победой!
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житель СПб
1631374368
И все же - Вперед, за Питер! С победой!
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paracetamol
1631374375
Если бы Кукуляк так судил Спердяк, то точно угодил бы на полиграф!
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knikos
1631374583
Ну бразилы сегодня выдали матч ! Окуеть ! Малком и Вендел забили , Сантос выдал блестящий голевой пас . Клаудиньо не отметился результативными действиями , но финты выдал окуительные , скоро придёт и его время . Дзюба хочет снова в сборную , классно отыграл . Наконец , похоже , в Зените сняли с повестки вопросы с основным вратарём . Вот только на десяток минут отдали матч Ахмату зачем-то , непонятно . Кравцов неплох . Мостовой , к сожалению , сдувается , что с ним ? Хороший футбол я сегодня посмотрел. особенно после матчей сборной . Если бы не воротчик , 5:1 было бы . Нас с победой !!!
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волчарик
1631376320
Ероха молодец опять оказался в нужном месте.
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vla4839
1631376735
Судейство продажное. За бабло даже видеоповторы не смотрят. Но не удалось недругам насвинячить Зениту. Да и комментаторы явно были против Зенита. Если бы такое было по отношению к спартачам,то вони от них было бы на всю страну.
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Zenit_Zenit
1631378145
Как судейка ни старался, Зенит победил! Слегка расслабились во втором тайми , ну и защита это конечно полный ахтунг. Но победа есть победа. Зенит чемпион!
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vla4839
1631380904
за такое судейство надо отстранять на пожизненный срок. Это не ошибки. Это умышленное нежелание судить честно. Иначе непонятен отказ смотреть видеоповторы и ненастаивание судей WAR на просмотры.Значит подкуплена вся бригада?
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Давид59
1631382576
Давно не видел такого безобразного судейства. Как можно было не увидеть пенальти на Малкоме. Слов не хватает. Один мат.
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Spirit_78
1631387373
Питер, с победой! Что касается предстоящего матча с Челси, то поражение можно будет понять и принять. Одного только я не хочу принимать и прощать команде - животный страх перед грандом и, как следствие, помощь сопернику тупыми обрезами или необязательными пенальти. Надеюсь, ничего этого не будет.
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