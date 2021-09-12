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Судьи
Главный судья:
Евгений Кукуляк (Калуга)
Помощники:
Алексей Лунев, Андрей Болотенков
Дополнительные помощники:
VAR - Павел Шадыханов AVAR - Тихон Калугин
Резервный судья:
Юнус Кошко
Инспектор:
Александр Гончар
Материалы

Зенит - Ахмат

11.09.2021, Суббота, 16:30 мск Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 7 тур Зенит - Ахмат
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
22 тур
13 марта, суббота 16:30 Зенит 4:0 Ахмат
15 тур
21 ноября, суббота 16:30 Ахмат 2:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
28 тур
11 июля, суббота 18:30 Ахмат 1:1 Зенит
6 тур
17 августа, суббота 19:00 Зенит 0:0 Ахмат
Россия. Кубок (2019/2020)
1/4 финала
4 марта, среда 18:00 Ахмат 1:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
27 тур
4 мая, суббота 16:30 Ахмат 1:1 Зенит
13 тур
4 ноября, воскресенье 14:00 Зенит 1:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
20 тур
11 декабря, понедельник 19:30 Ахмат 0:0 Зенит
6 тур
13 августа, воскресенье 20:00 Зенит 4:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
27 тур
7 мая, воскресенье 19:00 Зенит 0:1 Ахмат
13 тур
6 ноября, воскресенье 17:00 Ахмат 2:1 Зенит
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
17 тур
28 ноября, суббота 17:30 Ахмат 4:1 Зенит
3 тур
1 августа, суббота 17:00 Зенит 3:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
22 тур
8 апреля, среда 17:45 Ахмат 1:2 Зенит
13 тур
8 ноября, суббота 19:00 Зенит 1:3 Ахмат
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
18 тур
1 декабря, воскресенье 13:30 Ахмат 1:1 Зенит
8 тур
14 сентября, суббота 20:15 Зенит 2:0 Ахмат
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
22 тур
31 марта, воскресенье 18:00 Ахмат 0:3 Зенит
8 тур
14 сентября, пятница 20:00 Зенит 0:2 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
16 тур
26 июня, воскресенье 18:45 Зенит 0:0 Ахмат
1 тур
13 марта, воскресенье 18:30 Ахмат 0:1 Зенит
Россия. Премьер-Лига 2010
21 тур
20 сентября, понедельник 16:00 Ахмат 0:0 Зенит
7 тур
25 апреля, воскресенье 16:15 Зенит 0:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига 2009
28 тур
8 ноября, воскресенье 16:45 Зенит 2:0 Ахмат
14 тур
19 июля, воскресенье 20:30 Ахмат 3:2 Зенит
Россия. Премьер-лига 2008
21 тур
13 сентября, суббота 16:30 Ахмат 1:4 Зенит
7 тур
13 августа, среда 19:00 Зенит 3:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига 2005
18 тур
30 июля, суббота 00:00 Ахмат 0:0 Зенит
3 тур
3 апреля, воскресенье 00:00 Зенит 5:1 Ахмат
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +115

    ВАСЯ КАСКИН 12 сентября 2021, 22:07

    слабовато!слабооовато!

    0
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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 12 сентября 2021, 16:27

    Зенит с Победой !!!!!!!

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    Рейтинг: +18604

    ilichkadr 11 сентября 2021, 18:24

    Зенит с победой, но не впечатлил.

    0
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    Рейтинг: +504

    the teacher 11 сентября 2021, 18:17

    Дзюбиньё давай гол!

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    Рейтинг: +959

    matvei_72 11 сентября 2021, 18:14

    Кукуляка слепого на кукуляк....за такое судейство...всем судилам выдать очки...

    1
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    Рейтинг: +4829

    Блямба 11 сентября 2021, 17:16

    Кукуляк сцыт конкретно.
    Никак не отработать матч.
    Три игры рукой и похир.)

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    Рейтинг: +4829

    Блямба 11 сентября 2021, 17:09

    Дзюба ожил.

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    Рейтинг: +504

    the teacher 11 сентября 2021, 16:45

    черныши то почему не в старте?

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    Рейтинг: +1785

    Alex Y > the teacher 11 сентября 2021, 16:48

    А кто гол забил белыш?)

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    Рейтинг: +504

    the teacher > Alex Y 11 сентября 2021, 17:09

    да я про тех кого не допускали )))

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    Рейтинг: +1785

    Alex Y > the teacher 11 сентября 2021, 18:19

    Вышли и один забил, а ты волновался)

    1
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    Рейтинг: +504

    the teacher > Alex Y 11 сентября 2021, 18:22

    ждём второго ))

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    Рейтинг: +18604

    ilichkadr 11 сентября 2021, 16:42

    Первый пошёл!

    2
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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 10 сентября 2021, 16:19

    3:1

    4
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > andrej-lucevich 11 сентября 2021, 18:20

    Ну, ты ясновидец.

    1
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    Рейтинг: +115

    anomalist > andrej-lucevich 11 сентября 2021, 21:52

    Гений

    1
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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich > пудель бдсм-щик 12 сентября 2021, 16:29

    жаль, что ставку не сделал ...

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