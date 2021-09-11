Крицюк и Дзюба – в старте «Зенита» на матч с «Ахматом», Клаудиньо и Малком – в запасе

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Ахмата» на матч 7-го тура чемпионата России.
«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мостовой, Вендел, Дзюба, Азмун.
Запасные: Кержаков, Одоевский, Круговой, Хотулев, Ловрен, Кравцов, Клаудиньо, Малком, Кузнецов.
«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семенов, Лысцов, Нижич, Тодорович, Тимофеев, Уткин, Харин, Полярус, Конате.
Запасные: Мелихов, Пуцко, Быстров, Коновалов, Карапузов, Садулаев, Адуев, Кадыров, Архипов, Себаи.
- Встреча пройдет в Санкт-Петербурге.
- Начало – в 16:30 мск.
Источник: РПЛ