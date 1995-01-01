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    Крицюк и Дзюба – в старте «Зенита» на матч с «Ахматом», Клаудиньо и Малком – в запасе

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Ахмата» на матч 7-го тура чемпионата России.

    «Зенит»: Крицюк, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мостовой, Вендел, Дзюба, Азмун.

    Запасные: Кержаков, Одоевский, Круговой, Хотулев, Ловрен, Кравцов, Клаудиньо, Малком, Кузнецов.

    «Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семенов, Лысцов, Нижич, Тодорович, Тимофеев, Уткин, Харин, Полярус, Конате.

    Запасные: Мелихов, Пуцко, Быстров, Коновалов, Карапузов, Садулаев, Адуев, Кадыров, Архипов, Себаи.

    • Встреча пройдет в Санкт-Петербурге.
    • Начало – в 16:30 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 15:22
    Комментарии5
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      Рейтинг: +20857

      vladimir-7 32 минуты назад

      Сегодня Дзюба будет рвать вдоль по-питерской , чтобы обратили на него внимание и пригласили в сборную, но это маловероятно.

      1
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      Рейтинг: +1902

      acor94 34 минуты назад

      А че с *****? Нахера покупали, чтоб на банке мариновались?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1783

      Красногорск_Фан 46 минут назад

      Впереди Челси. Вряд ли есть желание сегодня лечь костьми за 3 очка.
      Ну а если ничья - от души спасибо. Но шансов на это мало.

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      Рейтинг: -195

      пудель бдсм-щик 1 час назад

      ого, сегодня и наши на поле выйдут, будем посмотреть) Артемка, давай, не подведи, всё бдсм-сообщество за тебя)

      1
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      Рейтинг: +1974

      волчарик 1 час назад

      Что то подсказывает сегодня футбол пешком,надежда только на Мостового с Азмуном или Ерохин опять окажется в нужном месте и попадет.

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