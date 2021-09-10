Бюро исполкома РФС утвердило правила для судей. Нельзя ставить, публично выпивать, получать подарки дороже 10 тысяч рублей

РФС утвердил обязательные нормы поведения для арбитров. Их должны соблюдать все судьи РПЛ. Документ содержит ряд запретов. Например, нельзя:

– участвовать в азартных играх;

– делать ставки на тотализаторах (лично или через представителя);

– распивать спиртные напитки в публичных местах и допускать иные формы демонстрации поведения, противоречащего принципам здорового образа жизни, честной игры;

– распивать спиртные напитки, совместно отдыхать или проводить время с официальными лицами клубов перед матчем и после него;

– получать подарки, кроме сувенирной продукции стоимостью до 10 тысяч рублей.

Предусмотрены следующие санкции:

– предупреждение;

– отстранение на определенное число туров или до конца сезона;

– понижение в рейтинге;

– вывод из списка судей или инспекторов.