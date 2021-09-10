Глебов – о срыве перехода в «Спартак»: «Человеческие отношения выше. «Ростов» переживает не лучшее время»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов объяснил, почему сорвался его переход в «Спартак».

«Мне было бы интересно попробовать себя в «Спартаке», но в то же время понимаю, что я в «Ростове» почти три года: команда переживает не самое лучшее время и сейчас не лучшая ситуация, чтобы покинуть команду.

С моей стороны было бы неправильно упереться рогами и требовать трансфер с криками: «Отпустите меня, я хочу в «Спартак». Да и не стал бы так делать никогда. Я адекватно принял бы любую позицию руководства. Финальное решение было за ними.

Прежде всего я футболист. Моя главная задача — ни о чeм лишнем не думать, выкладываться на 300% и приносить пользу команде на поле.

Когда я только-только перешeл в «Ростов», клуб мне очень сильно помог. «Спартак» — это, конечно, большой клуб, но человеческие отношения должны быть выше.

Всe хорошо. Нужно готовиться ещe больше, чтобы расти как футболист. Я могу и должен развиваться. Я молодой: кипит кровь, хочется новых испытаний.

Совру, если скажу, что хотел бы играть только в России. Конечно, рассмотрел бы варианты в Европе. Но об этом думать рано. Надо расти, приносить пользу «Ростову» и стремиться в сборную. Ближайшие цели вот такие», – сказал Глебов.

В этом сезоне Глебов провел 6 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.

Eurostavka: переход Глебова из «Ростова» в «Спартак» сорвался