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  • Глебов – о срыве перехода в «Спартак»: «Человеческие отношения выше. «Ростов» переживает не лучшее время»

Глебов – о срыве перехода в «Спартак»: «Человеческие отношения выше. «Ростов» переживает не лучшее время»

10 сентября 2021, 14:45
3

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов объяснил, почему сорвался его переход в «Спартак».

«Мне было бы интересно попробовать себя в «Спартаке», но в то же время понимаю, что я в «Ростове» почти три года: команда переживает не самое лучшее время и сейчас не лучшая ситуация, чтобы покинуть команду.

С моей стороны было бы неправильно упереться рогами и требовать трансфер с криками: «Отпустите меня, я хочу в «Спартак». Да и не стал бы так делать никогда. Я адекватно принял бы любую позицию руководства. Финальное решение было за ними.

Прежде всего я футболист. Моя главная задача — ни о чeм лишнем не думать, выкладываться на 300% и приносить пользу команде на поле.

Когда я только-только перешeл в «Ростов», клуб мне очень сильно помог. «Спартак» — это, конечно, большой клуб, но человеческие отношения должны быть выше.

Всe хорошо. Нужно готовиться ещe больше, чтобы расти как футболист. Я могу и должен развиваться. Я молодой: кипит кровь, хочется новых испытаний.

Совру, если скажу, что хотел бы играть только в России. Конечно, рассмотрел бы варианты в Европе. Но об этом думать рано. Надо расти, приносить пользу «Ростову» и стремиться в сборную. Ближайшие цели вот такие», – сказал Глебов.

  • В этом сезоне Глебов провел 6 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
  • Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.

Eurostavka: переход Глебова из «Ростова» в «Спартак» сорвался

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Глебов Данил
Комментарии (3)
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oyabun
1631276187
Много вас таких, кто хочет в Европу. А играет реально один Шомуродов.
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vmonomah17
1631281992
Если кратко: по зп и комиссионным агенту не договорились
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zigbert
1631302171
Игрок хороший но поступил разумно.
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