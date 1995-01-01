Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

    Eurostavka: переход Глебова из «Ростова» в «Спартак» сорвался

    Хавбек Данил Глебов останется в «Ростове», утверждает Eurostavka.

    По информации источника, 21-летний футболист будет выступать за донской клуб как минимум до зимы.

    «Ростов» готов отпустить его в другую команду только в случае усиления полузащиты двумя новыми игроками.

    • В этом сезоне Глебов провел 6 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
    • Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.
    • Сообщалось об интересе к нему со стороны «Спартака».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurostavka

    Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в «Спартак».

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:58
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1588

      FROL001 22 секунды назад

      Упасла нелёгкая в 21 год от свинарника.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24853

      Боцман59rus 3 минуты назад

      _Эээхх пля ...манкунианцы перехватили!!!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89196
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67482
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru