Eurostavka: переход Глебова из «Ростова» в «Спартак» сорвался

Хавбек Данил Глебов останется в «Ростове», утверждает Eurostavka.
По информации источника, 21-летний футболист будет выступать за донской клуб как минимум до зимы.
«Ростов» готов отпустить его в другую команду только в случае усиления полузащиты двумя новыми игроками.
- В этом сезоне Глебов провел 6 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
- Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.
- Сообщалось об интересе к нему со стороны «Спартака».
Источник: Eurostavka
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