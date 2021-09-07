Eurostavka: переход Глебова из «Ростова» в «Спартак» сорвался

Хавбек Данил Глебов останется в «Ростове», утверждает Eurostavka.

По информации источника, 21-летний футболист будет выступать за донской клуб как минимум до зимы.

«Ростов» готов отпустить его в другую команду только в случае усиления полузащиты двумя новыми игроками.