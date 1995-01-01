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    Жириновский: «Я отзываю закон о продаже пива на стадионе»

    Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил об отзыве законопроекта о продаже пива на российских стадионах.

    — Я отзываю закон о продаже пива на стадионе, а зачем он? Человек опьянеет от пива на стадионе: выпьет одну бутылку, потом вторую и все…— заявил Жириновский

    — Почему? В Европе на стадионах уже доказали, что от двух кружек пива не опьянеет человек. Кто склонен к употреблению алкоголя, напьется до начала матча. К тому же, футбольные и хоккейные клубы будут зарабатывать немаленькие деньги на продаже алкогольной продукции. Пиво в Финляндии – 2%, хоть 20 стаканов выпьет – ничего не будет.

    — А у нас сколько процентов алкоголя содержится в пиве, не 2% же? Вы посоветуйтесь среди фанатов, нужно ли пиво на стадионе.

    Нас хитрым способом попросили, чтобы закон о продаже пива принял ЛДПР, а не правительство. Потом будут говорить, что повысился процент пьющих людей из-за ЛДПР. «Единая Россия» хитрым маневром подсунула нам этот законопроект, чтобы этот закон пошел от нас. Со мной никто ничего не согласовывал!

    Поймите меня, что ЛДПР не может принять этот закон, потому что у нас 40 голосов, а у них – 340. «Единая Россия» примет все что угодно, у них 340 голоса, если правительство одобрит. Для меня важно было услышать мнение фанатов.

    Когда мы запретили курение в общественных местах, у нас сократилось количество курящих и заболеваний в органах дыхания, тоже самое касается алкоголя. У нас молодое поколение тоже не курит и не пьет, это из-за малого количества рекламы табачных и алкогольных продукций.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 13:51
    Комментарии4
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      Рейтинг: -1250

      Вот оно чё Михалыч 6 минут назад

      Жирик клоун

      0
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      Рейтинг: +1119

      Enter2006 12 минут назад

      Ой кто вылез, подставная клоунадная фиктивная оппозиция ЕдРа и Путина, хахаха )) Был бы реальной оппозицией - давно бы прикрыли. "Против единой России" - Петросян нашелся. )

      0
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      Рейтинг: +1753

      tarasofka 29 минут назад

      хряки и до матча налакаются косорыловки до поросячьего визга)

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      Рейтинг: +20764

      vladimir-7 > tarasofka 18 минут назад

      Сейчас они тебе это докажут.

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