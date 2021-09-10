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Жириновский: «Я отзываю закон о продаже пива на стадионе»

10 сентября 2021, 13:51
18

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил об отзыве законопроекта о продаже пива на российских стадионах.

— Я отзываю закон о продаже пива на стадионе, а зачем он? Человек опьянеет от пива на стадионе: выпьет одну бутылку, потом вторую и все…— заявил Жириновский

— Почему? В Европе на стадионах уже доказали, что от двух кружек пива не опьянеет человек. Кто склонен к употреблению алкоголя, напьется до начала матча. К тому же, футбольные и хоккейные клубы будут зарабатывать немаленькие деньги на продаже алкогольной продукции. Пиво в Финляндии – 2%, хоть 20 стаканов выпьет – ничего не будет.

— А у нас сколько процентов алкоголя содержится в пиве, не 2% же? Вы посоветуйтесь среди фанатов, нужно ли пиво на стадионе.

Нас хитрым способом попросили, чтобы закон о продаже пива принял ЛДПР, а не правительство. Потом будут говорить, что повысился процент пьющих людей из-за ЛДПР. «Единая Россия» хитрым маневром подсунула нам этот законопроект, чтобы этот закон пошел от нас. Со мной никто ничего не согласовывал!

Поймите меня, что ЛДПР не может принять этот закон, потому что у нас 40 голосов, а у них – 340. «Единая Россия» примет все что угодно, у них 340 голоса, если правительство одобрит. Для меня важно было услышать мнение фанатов.

Когда мы запретили курение в общественных местах, у нас сократилось количество курящих и заболеваний в органах дыхания, тоже самое касается алкоголя. У нас молодое поколение тоже не курит и не пьет, это из-за малого количества рекламы табачных и алкогольных продукций.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (18)
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Enter2006
1631272444
Ой кто вылез, подставная клоунадная фиктивная оппозиция ЕдРа и Путина, хахаха )) Был бы реальной оппозицией - давно бы прикрыли. "Против единой России" - Петросян нашелся. )
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O-kolesov
1631274070
А пенсионную реформу слабо отменить?
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vladimir-7
1631274257
Жирик подтверждает, что совсем, мягко говоря, спятил, то ЗА, то они ПРОТИВ и так всю жизнь в ГД, на словах – мы за ваших, а на деле – мы за наших (ЕР). По делу, просто – сучки они ЛДПР, как и СР.
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Боцман59rus
1631274645
-Жириновский основную проблему в России вычленил? ...все верно, осталось вопрос по пиву решить и заживем!!!
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slavа0508
1631274727
На пенсию Вова . твои приколы старческим маразмом начинают отдавать . уходить надо вовремя ...
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neveldomha
1631275765
По тем ценам, по которым продают безалкогольнок пиво на стадионе, лучше впендюрить виски до матча. Дешевле будет
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JTherry
1631279035
"в Европе на стадионах уже доказали, что от двух кружек пива не опьянеет человек" ... может, и не опьянеет, но точно обоссытся...)
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Play
1631280806
Кому надо, тот бухает и до матча, и после. И приносит прибыль окрестным пивнякам, а клубам достаются только обоссаные туалеты вместо хорошей прибыли.
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vladimir-7
1631295045
Жирику кто то шепнул, что Путин против пива и сразу пошла реакция.
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Hektor 84
1631297491
Когда вы запретили курение в общественных местах не Пиз ди курящих меньше не стало! Лучше расскажи сколько отведенных мест для курения вы построили. И что вы сделали для того чтоб молодое поколение не курило и не слонялось по улицам облизывая бутылки с пивом. Я имею ввиду детей до 18 лет. Пиз дун кукурузный! Давно вас там всех разогнать надо карманные партии единой России.
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