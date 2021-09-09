Сафонов – о невызове в сборную: «Там должны играть лучшие. Я трезво оцениваю себя»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов согласен с решением тренерского штаба сборной России не вызывать его в национальную команду на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

– С каким чувством смотришь игры сборной сейчас, когда тебя там нет?

– Все равно интересно. Со всеми ребятами я играл в команде, поэтому мне интересно. Я за них переживаю.

– Тебя расстроило то, что тебя там нет? Или это все-таки какое-то другое ощущение?

– Я трезво оцениваю себя. Мне кажется, сейчас я не в лучших кондициях для сборной, а там должны играть лучшие. Те, кто сейчас в форме, кто на данный момент сильнее.

Не скажу, что я самый сильный на данный момент. Мне нужно набрать форму, и тогда мы поборемся.

– А вы с Кафановым общались? Он объяснил тебе, почему не вызвали?

– Да, мне звонили, мы разговаривали, и я полностью согласен с тренерским штабом. Я не могу быть не согласен с ними.

– К октябрьским матчам ты вернешься?

– Я все для этого сделаю. Это возможно, а там уже дело за тренерским штабом. Я буду все для этого делать.