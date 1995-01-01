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    Сафонов – о невызове в сборную: «Там должны играть лучшие. Я трезво оцениваю себя»

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов согласен с решением тренерского штаба сборной России не вызывать его в национальную команду на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

    – С каким чувством смотришь игры сборной сейчас, когда тебя там нет?

    – Все равно интересно. Со всеми ребятами я играл в команде, поэтому мне интересно. Я за них переживаю.

    – Тебя расстроило то, что тебя там нет? Или это все-таки какое-то другое ощущение?

    – Я трезво оцениваю себя. Мне кажется, сейчас я не в лучших кондициях для сборной, а там должны играть лучшие. Те, кто сейчас в форме, кто на данный момент сильнее.

    Не скажу, что я самый сильный на данный момент. Мне нужно набрать форму, и тогда мы поборемся.

    – А вы с Кафановым общались? Он объяснил тебе, почему не вызвали?

    – Да, мне звонили, мы разговаривали, и я полностью согласен с тренерским штабом. Я не могу быть не согласен с ними.

    – К октябрьским матчам ты вернешься?

    – Я все для этого сделаю. Это возможно, а там уже дело за тренерским штабом. Я буду все для этого делать.

    • В новом сезоне Сафонов пропустил 6 голов в 5 матчах.
    • Он был основным вратарем сборной России в 2 из 3 игр Евро-2020.

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    Источник: Инстаграм Тимура Журавеля

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +51474

      portero 11 минут назад

      Давай без косяков, а то поплыл сильно по весне...

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