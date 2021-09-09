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  • Сафонов – о невызове в сборную: «Там должны играть лучшие. Я трезво оцениваю себя»

Сафонов – о невызове в сборную: «Там должны играть лучшие. Я трезво оцениваю себя»

9 сентября 2021, 22:31
5

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов согласен с решением тренерского штаба сборной России не вызывать его в национальную команду на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

– С каким чувством смотришь игры сборной сейчас, когда тебя там нет?

– Все равно интересно. Со всеми ребятами я играл в команде, поэтому мне интересно. Я за них переживаю.

– Тебя расстроило то, что тебя там нет? Или это все-таки какое-то другое ощущение?

– Я трезво оцениваю себя. Мне кажется, сейчас я не в лучших кондициях для сборной, а там должны играть лучшие. Те, кто сейчас в форме, кто на данный момент сильнее.

Не скажу, что я самый сильный на данный момент. Мне нужно набрать форму, и тогда мы поборемся.

– А вы с Кафановым общались? Он объяснил тебе, почему не вызвали?

– Да, мне звонили, мы разговаривали, и я полностью согласен с тренерским штабом. Я не могу быть не согласен с ними.

– К октябрьским матчам ты вернешься?

– Я все для этого сделаю. Это возможно, а там уже дело за тренерским штабом. Я буду все для этого делать.

  • В новом сезоне Сафонов пропустил 6 голов в 5 матчах.
  • Он был основным вратарем сборной России в 2 из 3 игр Евро-2020.

Источник: Инстаграм Тимура Журавеля
Россия. Премьер-лига Краснодар Россия Сафонов Матвей
Комментарии (5)
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portero
1631217699
Давай без косяков, а то поплыл сильно по весне...
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jek718875
1631247906
Какие твои годы дорогой, ещё наиграешься, ты мне напоминаешь молодого ВАН ДЕН САРРА
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yorgenbarenz
1631251882
Да,тебе желательно отсидеться в стороне.))
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Retiremen_VMF
1631355672
Когда коту делать нечего, он яйца лижет. Опять по вызову в сборную. Забудь Матвей, не дергайся, ты играешь выше уровня всех вратарей сборной. А как начали вратарей пачками тусовать и ставить в ворота стареньких, которых вчера еще никто не знал. Расскажите какая замена здесь вам нужна?
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