Сафонов – о невызове в сборную: «Там должны играть лучшие. Я трезво оцениваю себя»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов согласен с решением тренерского штаба сборной России не вызывать его в национальную команду на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
– С каким чувством смотришь игры сборной сейчас, когда тебя там нет?
– Все равно интересно. Со всеми ребятами я играл в команде, поэтому мне интересно. Я за них переживаю.
– Тебя расстроило то, что тебя там нет? Или это все-таки какое-то другое ощущение?
– Я трезво оцениваю себя. Мне кажется, сейчас я не в лучших кондициях для сборной, а там должны играть лучшие. Те, кто сейчас в форме, кто на данный момент сильнее.
Не скажу, что я самый сильный на данный момент. Мне нужно набрать форму, и тогда мы поборемся.
– А вы с Кафановым общались? Он объяснил тебе, почему не вызвали?
– Да, мне звонили, мы разговаривали, и я полностью согласен с тренерским штабом. Я не могу быть не согласен с ними.
– К октябрьским матчам ты вернешься?
– Я все для этого сделаю. Это возможно, а там уже дело за тренерским штабом. Я буду все для этого делать.
- В новом сезоне Сафонов пропустил 6 голов в 5 матчах.
- Он был основным вратарем сборной России в 2 из 3 игр Евро-2020.