Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Todofichajes: «Милан» – главный претендент на Азмуна. Его видят преемником Ибрагимовича

Todofichajes: «Милан» – главный претендент на Азмуна. Его видят преемником Ибрагимовича

9 сентября 2021, 18:59
8

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в «Милане».

По информации Todofichajes, итальянский клуб – главный претендент на 26-летнего иранца, который может стать свободным агентом следующим летом.

«Милан» видит в Азмуне преемника 39-летнего Златана Ибрагимовича и готов предложить ему контракт на четыре года с зарплатой 3,2 миллиона евро за сезон.

  • В новом сезоне Азмун забил 6 голов в 7 матчах.
  • Его контракт с петербургским клубом истекает в июне 2022 года.
  • Рыночная стоимость форварда – 25 миллионов евро.

Источник: Todofichajes

Сайт актуальных новостей о футболе, основан в прошлом году. Аудитория в твиттере - более 1900 подписчиков.

Россия. Премьер-лига Милан Зенит Ибрагимович Златан Азмун Сердар
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladimir-7
1631205195
Азмун согласен будет перейти в Милан с ЗП не менее 5 млн. евро за сезон, а за 3,2 млн. евро, даже Дзюба не пойдет в Милан.
Ответить
portero
1631212130
Азмун и Златан как их сравнивать то? то что Азмун что-то в РПЛ показывает, ничего не значит, в ЕК он тупо порет моменты и получив пару раз по ногам, в начале игры, прячется у бровки чтоб не били....
Ответить
ilichkadr
1631212225
Азмуну до Иьрагимовича как до Луны пешком. Как-то уже порядком надоело постоянное брюзжание сми-однодневок. Сегодня Милан главный претендент , завтра Рома, а после игры с Челси в очередь за Сердаром станет какой-нибудь Бешикташ или условный Реймс. P.S. Уж очень интересно, когда у бомбардира сломается фейкомножитель?
Ответить
Hektor 84
1631219321
Только шлюбе не говорите что асмунка наследник Ибрагимовича! Он же себя мнит его наследником)))
Ответить
egoric0kom
1631222396
Любишь СЕKС?! Здeсь ты cможешь осyществить свои сeкcyальные жeлания, pасширить свои гоpизонты и попpобовать что-то новeнькое. 100% AHOHИMHOCTЬ. Это должен попpобовать каждый мyжчина ------- https://cuti.cc/FsydJ
Ответить
jek718875
1631248409
Если АЗМУНА продавать, то только в паре с А.ДЗЮБОЙ,будет новая связка ХАВИ-Иньеста
Ответить
Стаz
1631256886
Вы источник видели: кря кря кря
Ответить
Главные новости
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
1
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
1
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
1
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
4
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
1
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
Вчера, 23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
10
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
7
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
7
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
8
Все новости
Все новости
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
2
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
10
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
7
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
7
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
8
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
16
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
30
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
Вчера, 19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
Вчера, 19:50
20
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
Вчера, 19:45
19
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
Вчера, 19:27
152
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
Вчера, 19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
Вчера, 18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
Вчера, 18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
Вчера, 18:25
5
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
Вчера, 18:19
4
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
Вчера, 17:50
3
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
Вчера, 17:38
3
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
Вчера, 17:20
5
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
Вчера, 17:14
7
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
Вчера, 16:59
13
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 16:56
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+