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    Todofichajes: «Милан» – главный претендент на Азмуна. Его видят преемником Ибрагимовича

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в «Милане».

    По информации Todofichajes, итальянский клуб – главный претендент на 26-летнего иранца, который может стать свободным агентом следующим летом.

    «Милан» видит в Азмуне преемника 39-летнего Златана Ибрагимовича и готов предложить ему контракт на четыре года с зарплатой 3,2 миллиона евро за сезон.

    • В новом сезоне Азмун забил 6 голов в 7 матчах.
    • Его контракт с петербургским клубом истекает в июне 2022 года.
    • Рыночная стоимость форварда – 25 миллионов евро.

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    Источник: Todofichajes

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3753

      Semenycch 1 час назад

      https://www.youtube.com/watch?v=0mpoJh7eWjk

      0
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      Рейтинг: +20755

      vladimir-7 1 час назад

      Азмун согласен будет перейти в Милан с ЗП не менее 5 млн. евро за сезон, а за 3,2 млн. евро, даже Дзюба не пойдет в Милан.

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      Рейтинг: +2569

      Derzkiy1 > vladimir-7 1 час назад

      Дзюбе в Европе думаешь будут платить как в России? То, что Милан такую зп ему готов платить, это счастье для него будет

      0
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      Рейтинг: +3011

      Питерский князь 1 час назад

      Если бы у него не страдала реализация, он был бы круче Месси и Ронадьдо.
      Погоняло дать ему надо "Запорышь"!
      =))))

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      Рейтинг: +12

      nastadion 1 час назад

      До оканчания конртакта ещё поступят новые предложения.

      Biz **** istəyirik, **** vakansiyalar baxin.

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