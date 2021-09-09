Todofichajes: «Милан» – главный претендент на Азмуна. Его видят преемником Ибрагимовича

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в «Милане».

По информации Todofichajes, итальянский клуб – главный претендент на 26-летнего иранца, который может стать свободным агентом следующим летом.

«Милан» видит в Азмуне преемника 39-летнего Златана Ибрагимовича и готов предложить ему контракт на четыре года с зарплатой 3,2 миллиона евро за сезон.