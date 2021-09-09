Todofichajes: «Милан» – главный претендент на Азмуна. Его видят преемником Ибрагимовича

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в «Милане».
По информации Todofichajes, итальянский клуб – главный претендент на 26-летнего иранца, который может стать свободным агентом следующим летом.
«Милан» видит в Азмуне преемника 39-летнего Златана Ибрагимовича и готов предложить ему контракт на четыре года с зарплатой 3,2 миллиона евро за сезон.
- В новом сезоне Азмун забил 6 голов в 7 матчах.
- Его контракт с петербургским клубом истекает в июне 2022 года.
- Рыночная стоимость форварда – 25 миллионов евро.
Источник: Todofichajes
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