Академия «Краснодара» открыла 43-й филиал – в Староминской

«Краснодар» продолжает развивать сеть филиалов академии. 43-й по счету открылся в станице Староминской Краснодарского края.

«Здесь смогут заниматься футболом мальчики от пять до 11 лет (2010-2016 гг. р.) и девочки от десяти до 12 лет (2009-2011 гг. р.).

Приглашаем всех желающих указанных возрастов записываться на занятия. Обращаем ваше внимание, что все тренировки проходят бесплатно», – сообщил клуб.