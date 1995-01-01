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    Академия «Краснодара» открыла 43-й филиал – в Староминской

    «Краснодар» продолжает развивать сеть филиалов академии. 43-й по счету открылся в станице Староминской Краснодарского края.

    «Здесь смогут заниматься футболом мальчики от пять до 11 лет (2010-2016 гг. р.) и девочки от десяти до 12 лет (2009-2011 гг. р.).

    Приглашаем всех желающих указанных возрастов записываться на занятия. Обращаем ваше внимание, что все тренировки проходят бесплатно», – сообщил клуб.

    • «Краснодар» основан в 2008 году.
    • Команда идет в РПЛ 7-й.
    • «Краснодар-2» занимает в ФНЛ 10-е место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Краснодара»

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