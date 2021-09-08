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  • Карпин: «Игроки сборной России очень квалифицированные. Одновременно футболистов такого уровня у меня никогда не было»

Карпин: «Игроки сборной России очень квалифицированные. Одновременно футболистов такого уровня у меня никогда не было»

8 сентября 2021, 21:15
7

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил уровень своих футболистов. Позади три матча отбора ЧМ-2022 (семь очков).

«Игроки в сборной очень квалифицированные – одновременно футболистов такого уровня у меня никогда не было. Это чувствовалось уже на первой тренировке: даже по разминке. Техническое исполнение было на уровне. При правильной подготовке – мы сейчас не говорим о сборной, потому что здесь возможно готовиться лишь к играм – они могут решать высокие задачи», – сказал Карпин в эфире телеканала «Россия 24».

  • Россия идет в отборочной группе 2-й.
  • В 3 матчах при Карпине Россия ни разу не пропустила.
  • Следующий сбор – в октябре.

Карпин – о первом сборе: «Все было тяжело»

Карпин: «Собираюсь поехать в лес»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Карпин Валерий
Комментарии (7)
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vladik12
1631125286
По-моему, бред. Любой Валерин "Спартак" (и со связкой Алекс - Веллитон и другой, с Мовсисяном и прочими) дал бы просраться нынешней сборной.
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general.lizyukov
1631127060
Если они такие квалифицированные - почему они у тебя ломаются через одного?
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NewLife
1631128725
"сказал Карпин в эфире телеканала «Россия 24»" Похоже Валере гос канал телесуфлер поставил с нужным текстом, чтобы мог прочитать, что говорить.
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житель СПб
1631130515
Слова не стыкуются с делом.
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vladimir-7
1631164901
Со слов Карпина можно подумать, что он проработал главным тренером во многих сборных Европы, а теперь сравнил их с российской.
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Вомбат
1631169749
Сам выбирал, потому и квалифицированные. Однако в этих трех играх Заболотный, Осипенко, Самошников, и даже Миранчук с Караваевым таковыми не казались.
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