Карпин: «Игроки сборной России очень квалифицированные. Одновременно футболистов такого уровня у меня никогда не было»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил уровень своих футболистов. Позади три матча отбора ЧМ-2022 (семь очков).

«Игроки в сборной очень квалифицированные – одновременно футболистов такого уровня у меня никогда не было. Это чувствовалось уже на первой тренировке: даже по разминке. Техническое исполнение было на уровне. При правильной подготовке – мы сейчас не говорим о сборной, потому что здесь возможно готовиться лишь к играм – они могут решать высокие задачи», – сказал Карпин в эфире телеканала «Россия 24».

Россия идет в отборочной группе 2-й.

В 3 матчах при Карпине Россия ни разу не пропустила.

Следующий сбор – в октябре.

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