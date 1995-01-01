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    Карпин: «Игроки сборной России очень квалифицированные. Одновременно футболистов такого уровня у меня никогда не было»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил уровень своих футболистов. Позади три матча отбора ЧМ-2022 (семь очков).

    «Игроки в сборной очень квалифицированные – одновременно футболистов такого уровня у меня никогда не было. Это чувствовалось уже на первой тренировке: даже по разминке. Техническое исполнение было на уровне. При правильной подготовке – мы сейчас не говорим о сборной, потому что здесь возможно готовиться лишь к играм – они могут решать высокие задачи», – сказал Карпин в эфире телеканала «Россия 24».

    • Россия идет в отборочной группе 2-й.
    • В 3 матчах при Карпине Россия ни разу не пропустила.
    • Следующий сбор – в октябре.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3370

      general.lizyukov 16 минут назад

      Если они такие квалифицированные - почему они у тебя ломаются через одного?

      0
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      Рейтинг: +9168

      Cleaner 40 минут назад

      Валера, что ты несешь? В твоей сборной игроки команд, которые проигрывают(это я смягчил матерное выражение) ВСЕМ в Еврокубках. Наверное, из-за своей очень высокой квалификации...(((

      0
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      Рейтинг: +6035

      vladik12 46 минут назад

      По-моему, бред. Любой Валерин "Спартак" (и со связкой Алекс - Веллитон и другой, с Мовсисяном и прочими) дал бы просраться нынешней сборной.

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