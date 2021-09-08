Карпин: «Задачу минимум выполнили. Многие бы подписались на 7 очков после 3 матчей»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги сентябрьского сбора команды после победы над Мальтой (2:0) в отборе ЧМ-2022.

«Какие претензии шлют по игре? Задачу минимум выполнили, многие бы подписались, чтобы было семь очков после трех матчей. Трудности есть, хочется лучше. Но есть, что есть – с тем временем, что есть у ребят – более-менее результат, не самый плохой.

Не слишком ли нервная победа для матча с таким соперником? Слишком нервная», – сказал Карпин.

Сборная России сыграла на ноль в первых трех матчах при Карпине.

Россия опустилась на 2-е место в группе H.

Мальта – 177-я команда в рейтинге ФИФА. Россия – 41-я.

Карпин – о 2:0 с Мальтой: «У нас было в десять раз больше подходов. Не хватило спокойствия»