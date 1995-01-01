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    Карпин: «Задачу минимум выполнили. Многие бы подписались на 7 очков после 3 матчей»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги сентябрьского сбора команды после победы над Мальтой (2:0) в отборе ЧМ-2022.

    «Какие претензии шлют по игре? Задачу минимум выполнили, многие бы подписались, чтобы было семь очков после трех матчей. Трудности есть, хочется лучше. Но есть, что есть – с тем временем, что есть у ребят – более-менее результат, не самый плохой.

    Не слишком ли нервная победа для матча с таким соперником? Слишком нервная», – сказал Карпин.

    • Сборная России сыграла на ноль в первых трех матчах при Карпине.
    • Россия опустилась на 2-е место в группе H.
    • Мальта – 177-я команда в рейтинге ФИФА. Россия – 41-я.

    Карпин – о 2:0 с Мальтой: «У нас было в десять раз больше подходов. Не хватило спокойствия»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +907

      ab15488 3 минуты назад

      Так времени никогда не будет. Тут ещё и клубы пошли на встречу, перенесли тур. А получается, что когда игроки только приехали - выдали лучшую игру, а вот уже после тренировок карпина стали играть хуже и хуже

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