Карпин: «Задачу минимум выполнили. Многие бы подписались на 7 очков после 3 матчей»

Так времени никогда не будет. Тут ещё и клубы пошли на встречу, перенесли тур. А получается, что когда игроки только приехали - выдали лучшую игру, а вот уже после тренировок карпина стали играть хуже и хуже
Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги сентябрьского сбора команды после победы над Мальтой (2:0) в отборе ЧМ-2022.
«Какие претензии шлют по игре? Задачу минимум выполнили, многие бы подписались, чтобы было семь очков после трех матчей. Трудности есть, хочется лучше. Но есть, что есть – с тем временем, что есть у ребят – более-менее результат, не самый плохой.
Не слишком ли нервная победа для матча с таким соперником? Слишком нервная», – сказал Карпин.
- Сборная России сыграла на ноль в первых трех матчах при Карпине.
- Россия опустилась на 2-е место в группе H.
- Мальта – 177-я команда в рейтинге ФИФА. Россия – 41-я.
Карпин – о 2:0 с Мальтой: «У нас было в десять раз больше подходов. Не хватило спокойствия»