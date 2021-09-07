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  • Кофрие – о переходе в «Спартак»: «Это трансфер всей моей жизни»

Кофрие – о переходе в «Спартак»: «Это трансфер всей моей жизни»

7 сентября 2021, 14:58
34

Новичок «Спартака» Максимилиано Кофрие высказался о заключении контракта с московским клубом.

«Я не имел права упустить этот шанс. Такая возможность не предоставляется дважды. Переход в «Спартак» – это трансфер всей моей жизни, это другой мир.

В «Спартаке» все сделано так, чтобы игрок мог сосредоточиться исключительно на футболе и не думать ни о чем другом. Разница с Бельгией огромна», – сказал 24-летний футболист.

  • Кофрие перешел в «Спартак» из «Сент-Труйдена».
  • Сумма трансфера – 2,5 миллиона евро.
  • Контракт с бельгийцем рассчитан на 4 года.

Источник: La Province
Россия. Премьер-лига Спартак Кофрие Максимилиано
Комментарии (34)
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Fusballer
1631015939
Ахаха))) Ещё бы сказал, что с детства болеет за Спартак.
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zverrrek
1631016269
Да он же ШИЗАНУТЫЙ. ... Сектант из Свиносекты. Кто в здравом уме, скажет подобное о нынешнем Спартаке???!! ... Господи, яви нового Романцева и его КОМАНДУ!! ... Устали уже поклонники красно-белых от бездарей и зажравшихся лентяев.
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derrik2000
1631017598
Мог бы сказать короче, и все бы поняли: "ВОТ ПОПЁРЛО, ТАК ПОПЁРЛО: ТЕПЕРЬ Я - МИЛЛИОНЕР!"
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Томик
1631018711
Теперь надо показать всем засранцам, что ты умеешь играть в футбол. Иначе смысл всего этого?
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kosmonaft
1631018831
через неделю изменит своё мнение
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Завулон new new
1631020312
Как же сладко поёт... "В «Спартаке» все сделано так, чтобы игрок мог сосредоточиться исключительно на футболе и не думать ни о чем другом" Ну да,в Бельгии заставляли за пивом бегать и посуду мыть.
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vladimir-7
1631024879
Как удается руководству спартака, за такой короткий срок нахождения игрока в команде, научить его петь нужные песни о клубе, который не только не видел его, но и ничего не слышал о нем.
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Старикан
1631025897
Сколько уже за последние годы шлака через Спартак прошло...
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амани
1631033410
как только попадает игрок к свиньям . его как будто кто-то кусает и он превращается в говоруна . но никак не в футболиста......
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житель СПб
1631033638
Конечно! Такие деньги платят...
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