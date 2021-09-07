Кофрие – о переходе в «Спартак»: «Это трансфер всей моей жизни»

Новичок «Спартака» Максимилиано Кофрие высказался о заключении контракта с московским клубом.

«Я не имел права упустить этот шанс. Такая возможность не предоставляется дважды. Переход в «Спартак» – это трансфер всей моей жизни, это другой мир.

В «Спартаке» все сделано так, чтобы игрок мог сосредоточиться исключительно на футболе и не думать ни о чем другом. Разница с Бельгией огромна», – сказал 24-летний футболист.