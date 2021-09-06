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    Кофрие – о переходе в «Спартак»: «Это трансфер всей моей жизни»

    Новичок «Спартака» Максимилиано Кофрие высказался о заключении контракта с московским клубом.

    «Я не имел права упустить этот шанс. Такая возможность не предоставляется дважды. Переход в «Спартак» – это трансфер всей моей жизни, это другой мир.

    В «Спартаке» все сделано так, чтобы игрок мог сосредоточиться исключительно на футболе и не думать ни о чем другом. Разница с Бельгией огромна», – сказал 24-летний футболист.

    • Кофрие перешел в «Спартак» из «Сент-Труйдена».
    • Сумма трансфера – 2,5 миллиона евро.
    • Контракт с бельгийцем рассчитан на 4 года.

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    Источник: La Province

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии15
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      Рейтинг: +581

      dim29 3 минуты назад

      в контрактах уж точно,ты нам новую америку не открыл,это мы и так знаем.

      0
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      Рейтинг: +3200

      Дедуктор 4 минуты назад

      Пррравильный пацан. Правильные слова говорит. Букву правильную имеет. Доброе приобретение.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +345

      Завулон new new 5 минут назад

      Как же сладко поёт...
      "В «Спартаке» все сделано так, чтобы игрок мог сосредоточиться исключительно на футболе и не думать ни о чем другом"
      Ну да,в Бельгии заставляли за пивом бегать и посуду мыть.

      0
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      Рейтинг: +10109

      Литейный4 13 минут назад

      Очередной неликвид в свиноферме. Быть свиням в пердиве с таким составом. Вот посмеёмся за столетие пищевика. Гыгыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +911

      kosmonaft 30 минут назад

      через неделю изменит своё мнение

      1
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      Рейтинг: +5983

      Томик 32 минуты назад

      Теперь надо показать всем засранцам, что ты умеешь играть в футбол. Иначе смысл всего этого?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24852

      Боцман59rus 42 минуты назад

      - обеспечил куколд паренька на всю жизнь)))

      2
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      Рейтинг: +16660

      derrik2000 50 минут назад

      Мог бы сказать короче, и все бы поняли:
      "ВОТ ПОПЁРЛО, ТАК ПОПЁРЛО: ТЕПЕРЬ Я - МИЛЛИОНЕР!"

      2
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      Рейтинг: +1057

      Enter2006 58 минут назад

      Разница с Бельгией огромна, это факт! ЧЕ-2020 это доказал )))

      1
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      Рейтинг: +174

      bomilazdeshnii 1 час назад

      Ну и ну!!!!

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