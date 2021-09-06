Кофрие – о переходе в «Спартак»: «Это трансфер всей моей жизни»

в контрактах уж точно,ты нам новую америку не открыл,это мы и так знаем.
Новичок «Спартака» Максимилиано Кофрие высказался о заключении контракта с московским клубом.
«Я не имел права упустить этот шанс. Такая возможность не предоставляется дважды. Переход в «Спартак» – это трансфер всей моей жизни, это другой мир.
В «Спартаке» все сделано так, чтобы игрок мог сосредоточиться исключительно на футболе и не думать ни о чем другом. Разница с Бельгией огромна», – сказал 24-летний футболист.
- Кофрие перешел в «Спартак» из «Сент-Труйдена».
- Сумма трансфера – 2,5 миллиона евро.
- Контракт с бельгийцем рассчитан на 4 года.