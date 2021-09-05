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  • «Рома» планирует подписать Азмуна следующим летом бесплатно

«Рома» планирует подписать Азмуна следующим летом бесплатно

5 сентября 2021, 13:05
23

«Рома» по-прежнему заинтересована в нападающем «Зенита» Сердаре Азмуне. Теперь римляне ждут следующего лета, чтобы подписать игрока бесплатно, когда у него истечет контракт, сообщает Siamo La Roma со ссылкой на итальянскую газету Corriere dello Sport.

Заполучить иранца хочет главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью, которому Азмун был интересен еще в прошлом году.

Источник: Siamo La Roma
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Рома Азмун Сердар
Комментарии (23)
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ilichkadr
1630838121
Хрен дождутся, халявы не будет.
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deinego77@yandex.ru
1630838361
питерские евреи просто так не отдадут.
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Красногорск_Фан
1630843120
Даром? За амбаром! Азмун хороший игрок , смотреть на него в РПЛ дополнительный глоток свежего воздуха.
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Sancho010365
1630846682
Немного нужно подождать до ЛЧ. Думаю только правильные решения после первых игр в структуре команды приведут к подписанию нового контракта с Азмуном. И потом будет интереснее и в чемпионате и в Европе. Иначе может уйти в Кайрат.
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Garrincha58
1630850427
Азмун летом будет выбирать кто больше предложит туда и пойдёт
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Рубинище
1630852646
Если Азмун уйдёт бесплатно, то менеджмент Зенита надо гнать пенками
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jek718875
1630854726
ЗЮБА его за бесплатно не отдаст
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Ганнибал Лектор
1630855807
Если у Зенита хватит способностей переподписать его до зимней паузы, то от мертвого осла уши вы заберете бесплатно, а не Азмуна.
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zigbert
1630866793
Все будет зависеть от самого Азмуна. Как он себя поведет никто не знает.
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Кузьмич на трибуне
1630867677
До лета ещё и Мауринью уволят. И никто не вспомнит про Сердара.
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