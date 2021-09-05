«Рома» планирует подписать Азмуна следующим летом бесплатно

«Рома» по-прежнему заинтересована в нападающем «Зенита» Сердаре Азмуне. Теперь римляне ждут следующего лета, чтобы подписать игрока бесплатно, когда у него истечет контракт, сообщает Siamo La Roma со ссылкой на итальянскую газету Corriere dello Sport.
Заполучить иранца хочет главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью, которому Азмун был интересен еще в прошлом году.
- Летом у «Зенита» были предложения по Азмуну и от других клубов.
- «Зенит» решил не продавать иранца этим летом, так как не смог найти ему замену.
- В новом сезоне он забил 6 голов в 7 матчах.
Источник: Siamo La Roma