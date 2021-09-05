«Рома» планирует подписать Азмуна следующим летом бесплатно

«Рома» по-прежнему заинтересована в нападающем «Зенита» Сердаре Азмуне. Теперь римляне ждут следующего лета, чтобы подписать игрока бесплатно, когда у него истечет контракт, сообщает Siamo La Roma со ссылкой на итальянскую газету Corriere dello Sport.

Заполучить иранца хочет главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью, которому Азмун был интересен еще в прошлом году.