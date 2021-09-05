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    «Рома» планирует подписать Азмуна следующим летом бесплатно

    «Рома» по-прежнему заинтересована в нападающем «Зенита» Сердаре Азмуне. Теперь римляне ждут следующего лета, чтобы подписать игрока бесплатно, когда у него истечет контракт, сообщает Siamo La Roma со ссылкой на итальянскую газету Corriere dello Sport.

    Заполучить иранца хочет главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью, которому Азмун был интересен еще в прошлом году.

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    Источник: Siamo La Roma

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    Сегодня, 13:05
    Комментарии12
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      Рейтинг: +2957

      Питерский князь 18 минут назад

      Надо переподписать и продать за 50 лямов.

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      Рейтинг: +1731

      Красногорск_Фан 39 минут назад

      Даром? За амбаром! Азмун хороший игрок , смотреть на него в РПЛ дополнительный глоток свежего воздуха.

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      Рейтинг: +9055

      Cleaner 41 минуту назад

      Если будет хорошо играть, Зенит весной Азмуну новый контракт предложит, пожирнее итальянского. Бесплатно у Ромы не получится...

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      Рейтинг: +25047

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Бесплатно ? Бесплатно только б/у гетры зюбы , сеньоры .

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      Рейтинг: +6113

      nik55 1 час назад

      бомжи ничего не потеряют----мюллер бабки даст

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      Рейтинг: +2961

      minaev23 1 час назад

      питерские евреи просто так не отдадут.

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      Рейтинг: +11804

      ilichkadr 2 часа назад

      Хрен дождутся, халявы не будет.

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      Рейтинг: +2961

      minaev23 > ilichkadr 1 час назад

      Правильно ! Полтинник за него надо просить ! Если нет тогда на цепь его и до конца жизни пусть за зенит играет.

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      Рейтинг: +3402

      FENIX-SL > minaev23 1 час назад

      полтинник за это?

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      Рейтинг: +2961

      minaev23 > FENIX-SL 1 час назад

      Это ирония.естественно он в два раза дешевле стоит а то и в три но евреи своё не упустят. жадность

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      Рейтинг: +11804

      ilichkadr > minaev23 36 минут назад

      Макаронники жаднее евреев. Так что Азмун останется в Зените.

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      Рейтинг: +960

      Loko_Roma 2 часа назад

      Если он уйдет бесплатно манагеров зенита надо сажать и отправлять в сибирь за растрату в пустую народных средств

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