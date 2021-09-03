Азмун: «Были предложения от «Тоттенхэма», «Лиона», «Байера» и «Ромы», но «Зенит» их отклонил»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун назвал клубы, в которые мог перейти этим летом.

«У меня контракт. Даже если я захочу уйти, «Зенит» может помешать мне, и я ничего не сделаю. У меня были предложения от «Тоттенхэма», «Лиона», «Байера» и «Ромы», но клуб их отклонил.

Смогу уйти из «Зенита» только следующим летом в статусе свободного агента», – сказал Азмун.