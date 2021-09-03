Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Азмун: «Были предложения от «Тоттенхэма», «Лиона», «Байера» и «Ромы», но «Зенит» их отклонил»

Азмун: «Были предложения от «Тоттенхэма», «Лиона», «Байера» и «Ромы», но «Зенит» их отклонил»

3 сентября 2021, 10:56
12

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун назвал клубы, в которые мог перейти этим летом.

«У меня контракт. Даже если я захочу уйти, «Зенит» может помешать мне, и я ничего не сделаю. У меня были предложения от «Тоттенхэма», «Лиона», «Байера» и «Ромы», но клуб их отклонил.

Смогу уйти из «Зенита» только следующим летом в статусе свободного агента», – сказал Азмун.

  • «Зенит» решил не продавать иранца этим летом, так как не смог найти ему замену.
  • «Лион» был готов заплатить за Азмуна 16 миллионов евро.
  • В новом сезоне он забил 6 голов в 7 матчах.

Источник: Persian Soccer
Россия. Премьер-лига Зенит Тоттенхэм Лион Байер Рома Азмун Сердар
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1630658246
ну пусть попашет, может в ЛЧ хоть забивать будет, а то помню его игры где он по три выхода один на один запарывал и Зенит вылетал из кубков, благодаря чудо форварду... очень не стабилен и получив по ногам пару раз ,в начале игры, пропадал на поле....
Ответить
Блямба
1630658915
Так понимаю,минус-форвард с Челси.. Ленивый улыбчивый перс будет смеяться после "каждого упущенного" момента.
Ответить
Chehofff
1630659100
Отлично. И Зениту хорошо, что Азмун поможет в ЛЧ. А Азмун летом в качестве свободного агента окажется лакомум кусочком для всех грандов. Плюс финансовая выгода Азмуна. Взаимная выигрышная позиция.
Ответить
Дедуктор
1630659692
Правильно сделал Азмун что остался в Зените. Зенит - великий клуб, круче всех перечисленных. Разве что, Рома - тоже великий клуб. Но Зенит то лучше. Кроме того, что крайне важно: персидскому принцу очень комфортно в Зените, хорошая психологическая атмосфера его окружает. А что бы было в Роме - большой вопрос. Немало есть примеров больших игроков, которые не смогли полноценно адаптироваться в других клубах. Даже суперстару Роналду явно некомфортно было в Ювентусе. Еще вопрос - как величайший из гномов будет себя чувствовать в ПСЖ, где очень нездоровая обстановка в этом плане.
Ответить
ААМ
1630659984
Непонятная трансферная политика Зенита.
Ответить
neveldomha
1630664865
Судя по тому, что в следующий раунд ЛЧ мы не проходим, то уход на 90 % состоится в следующее трансферное окно. По интонации написанного чувствуется, что Азмун уйдет в любом случае и новый контракт его не удержит. Клубу не имеет смысла терять деньги.
Ответить
Portoz
1630673195
Болото не отпускает
Ответить
Томик
1630674389
То есть остался год, а ему не продлевают? Потом пальцы будут в дверь зажимать?
Ответить
nik55
1630683205
Азмун ты в рабстве----только бегство тебя спасет
Ответить
paracetamol
1630734361
30 лямов и ни копейки меньше!
Ответить
Главные новости
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
23:26
2
«Зенит» надолго лишился Вендела
23:17
1
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
22:52
9
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
22:43
5
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
22:20
7
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
22:01
8
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
21:44
16
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
21:21
8
Моуринью высказался о разгроме «Малаги»
21:04
1
Все новости
Все новости
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
23:38
2
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
23:08
3
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
22:20
7
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
22:01
8
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
21:44
16
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
21:21
8
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
20:43
30
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
19:50
20
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
19:45
19
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
19:27
151
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
18:25
3
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
18:19
3
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
17:50
2
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
17:38
2
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
5
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
7
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
13
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
26
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
4
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+