Азмун: «Были предложения от «Тоттенхэма», «Лиона», «Байера» и «Ромы», но «Зенит» их отклонил»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун назвал клубы, в которые мог перейти этим летом.
«У меня контракт. Даже если я захочу уйти, «Зенит» может помешать мне, и я ничего не сделаю. У меня были предложения от «Тоттенхэма», «Лиона», «Байера» и «Ромы», но клуб их отклонил.
Смогу уйти из «Зенита» только следующим летом в статусе свободного агента», – сказал Азмун.
- «Зенит» решил не продавать иранца этим летом, так как не смог найти ему замену.
- «Лион» был готов заплатить за Азмуна 16 миллионов евро.
- В новом сезоне он забил 6 голов в 7 матчах.
Источник: Persian Soccer