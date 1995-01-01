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    Азмун: «Были предложения от «Тоттенхэма», «Лиона», «Байера» и «Ромы», но «Зенит» их отклонил»

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун назвал клубы, в которые мог перейти этим летом.

    «У меня контракт. Даже если я захочу уйти, «Зенит» может помешать мне, и я ничего не сделаю. У меня были предложения от «Тоттенхэма», «Лиона», «Байера» и «Ромы», но клуб их отклонил.

    Смогу уйти из «Зенита» только следующим летом в статусе свободного агента», – сказал Азмун.

    • «Зенит» решил не продавать иранца этим летом, так как не смог найти ему замену.
    • «Лион» был готов заплатить за Азмуна 16 миллионов евро.
    • В новом сезоне он забил 6 голов в 7 матчах.

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    Источник: Persian Soccer

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    Сегодня, 10:56
    Комментарии11
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      Рейтинг: -542

      СуперПАВ9 51 минуту назад

      Правильно слелали что не отпустили очень нужен в лиге чемпионов

      1
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      Рейтинг: +2361

      ААМ 1 час назад

      Непонятная трансферная политика Зенита.

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      Рейтинг: -542

      СуперПАВ9 > ААМ 52 минуты назад

      Чтоб не опозорется в лч азмун нужен

      1
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      Рейтинг: +3182

      Дедуктор 1 час назад

      Правильно сделал Азмун что остался в Зените. Зенит - великий клуб, круче всех перечисленных. Разве что, Рома - тоже великий клуб. Но Зенит то лучше. Кроме того, что крайне важно: персидскому принцу очень комфортно в Зените, хорошая психологическая атмосфера его окружает. А что бы было в Роме - большой вопрос. Немало есть примеров больших игроков, которые не смогли полноценно адаптироваться в других клубах. Даже суперстару Роналду явно некомфортно было в Ювентусе. Еще вопрос - как величайший из гномов будет себя чувствовать в ПСЖ, где очень нездоровая обстановка в этом плане.

      1
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      Рейтинг: -542

      СуперПАВ9 > Дедуктор 52 минуты назад

      Тоттенхем топ

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      Рейтинг: -102

      Спартач80 > Дедуктор 44 минуты назад

      Ипать ты под чем-то тяжелым явно.....

      2
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      Рейтинг: +124

      Chehofff 1 час назад

      Отлично. И Зениту хорошо, что Азмун поможет в ЛЧ. А Азмун летом в качестве свободного агента окажется лакомум кусочком для всех грандов. Плюс финансовая выгода Азмуна. Взаимная выигрышная позиция.

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      Рейтинг: +149

      Блямба 1 час назад

      Так понимаю,минус-форвард с Челси..
      Ленивый улыбчивый перс будет смеяться после "каждого упущенного" момента.

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      Рейтинг: +124

      Chehofff > Блямба 1 час назад

      Чтобы Азмуну выгодно уйти летом в хороший клуб, то надо будет каждый матч в ЛЧ за Зенит рвать жилы и показывать класс.
      А если будет "ленивым и улыбчивым", то летом будет вымаливать у Зенита продление контракта хотябы с понижением в зарплате.

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      Рейтинг: +51264

      portero 1 час назад

      ну пусть попашет, может в ЛЧ хоть забивать будет, а то помню его игры где он по три выхода один на один запарывал и Зенит вылетал из кубков, благодаря чудо форварду... очень не стабилен и получив по ногам пару раз ,в начале игры, пропадал на поле....

      2
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      Рейтинг: +9020

      Cleaner 1 час назад

      Эти клубы хотели задешево Азмуна купить. 16 миллионов от Лиона, это я понимаю потолок цены. Зениту с его мешком государственных денег это не интересно.

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