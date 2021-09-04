Фанат выбежал на поле во время матча Нидерланды – Черногория и сделал селфи с Депаем

Во время отборочной встречи ЧМ-2022 между сборными Нидерландов и Черногории (4:0) на поле выбежал болельщик. Он хотел сфотографироваться с форвардом хозяев Мемфисом Депаем.
Футболист «Барселоны» не отказал молодому человеку и сделал селфи.
- Депай в этом матче оформил дубль.
- Депай достиг отметки в 30 голов за сборную.
- Нидерланды занимают в группе 2-е место.
Паренек прорвался на поле во время матча Нидерландов против Черногории ради селфи с кумиромДепай ему не отказал. Мемфис – красавчик pic.twitter.com/Y1lSfGuJ1C— Матч ТВ (@MatchTV) September 4, 2021