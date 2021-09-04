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    Фанат выбежал на поле во время матча Нидерланды – Черногория и сделал селфи с Депаем

    Во время отборочной встречи ЧМ-2022 между сборными Нидерландов и Черногории (4:0) на поле выбежал болельщик. Он хотел сфотографироваться с форвардом хозяев Мемфисом Депаем.

    Футболист «Барселоны» не отказал молодому человеку и сделал селфи.

    • Депай в этом матче оформил дубль.
    • Депай достиг отметки в 30 голов за сборную.
    • Нидерланды занимают в группе 2-е место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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