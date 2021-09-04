Фанат выбежал на поле во время матча Нидерланды – Черногория и сделал селфи с Депаем

Во время отборочной встречи ЧМ-2022 между сборными Нидерландов и Черногории (4:0) на поле выбежал болельщик. Он хотел сфотографироваться с форвардом хозяев Мемфисом Депаем.

Футболист «Барселоны» не отказал молодому человеку и сделал селфи.

Депай в этом матче оформил дубль.

Депай достиг отметки в 30 голов за сборную.

Нидерланды занимают в группе 2-е место.