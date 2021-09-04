Экс-вратарь «Спартака» Кабанов: «Однажды я чуть не утопил Мукунку»

Бывший голкипер «Спартака» и других российских клубов Максим Кабанов рассказал, как выступал в «Факеле» с другим экс-игроком «Спартака» Жераром Мукунку. Однажды с их участием едва не произошел несчастный случай.

– Зато в «Факеле» поиграл легендарный Жерар Мукунку.

– Мы с ним даже сдружились. У нас была компания: я, Мукунку и Урал Амиров. Башкир маленького роста, вратарь и парень темнокожий – наша тройка смотрелась забавно.

– Как Мукунку жилось в провинции?

– Когда немного подтянул язык и попривык к нашему менталитету – стал в доску своим. А в конце второго сезона нашел диаспору из Конго, с кем можно потусить. Семья приехала. В общем, обжился. Если бы не вылетели во второй дивизион, думаю, остался бы в Воронеже. Хотя поначалу помню, как он терялся в городе и пытался на французском у таксистов спросить: «Где я живу?». Те смотрели на него, как на инопланетянина. А один раз я чуть не утопил его.

– Это как?

– Мы тогда всей командой выехали на отдых – за город к озеру. Сначала пробежали легкий кросс, а затем решили поплавать. Я думал, Мукунку тоже плавать умеет, столкнул его в воду. Он сразу прилично глотнул воды. Пришлось вытаскивать – потом извинялся тысячу раз.