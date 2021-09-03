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    Экс-вратарь «Спартака» Кабанов: «Однажды я чуть не утопил Мукунку»

    Бывший голкипер «Спартака» и других российских клубов Максим Кабанов рассказал, как выступал в «Факеле» с другим экс-игроком «Спартака» Жераром Мукунку. Однажды с их участием едва не произошел несчастный случай.

    – Зато в «Факеле» поиграл легендарный Жерар Мукунку.

    – Мы с ним даже сдружились. У нас была компания: я, Мукунку и Урал Амиров. Башкир маленького роста, вратарь и парень темнокожий – наша тройка смотрелась забавно.

    – Как Мукунку жилось в провинции?

    – Когда немного подтянул язык и попривык к нашему менталитету – стал в доску своим. А в конце второго сезона нашел диаспору из Конго, с кем можно потусить. Семья приехала. В общем, обжился. Если бы не вылетели во второй дивизион, думаю, остался бы в Воронеже. Хотя поначалу помню, как он терялся в городе и пытался на французском у таксистов спросить: «Где я живу?». Те смотрели на него, как на инопланетянина. А один раз я чуть не утопил его.

    – Это как?

    – Мы тогда всей командой выехали на отдых – за город к озеру. Сначала пробежали легкий кросс, а затем решили поплавать. Я думал, Мукунку тоже плавать умеет, столкнул его в воду. Он сразу прилично глотнул воды. Пришлось вытаскивать – потом извинялся тысячу раз.

    • Будучи в «Спартаке» (2001 год), Мукунку не провел в чемпионате ни матча, однако потом в «Факеле» (2002-2003 год) сыграл в 61 встрече чемпионата и забил гол.
    • Сейчас Мукунку 44 года, он закончил карьеру в 2014 году.
    • Кабанов завершил карьеру в 2014 году, последний клуб – «СКА-Хабаровск».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4182

      TOMSON 41 минуту назад

      Помню этого Кабанова. Все основные вратари тогда травмы получили и он в ЛЧ на раму встал. Не помню против кого, но в первом же матче 3 пропустил. Но то был толи Реал, толи ещё кто из топов.

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