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  • «Чайка»: «Идет планомерная расправа над клубом. Будем принимать решение о целесообразности дальнейшего существования»

«Чайка»: «Идет планомерная расправа над клубом. Будем принимать решение о целесообразности дальнейшего существования»

4 сентября 2021, 19:46

«Чайка», выступающая в ФНЛ-2, пригрозила прекращением существования. Клуб не согласен, что РФС признал правомерным переход футболиста «Чайки» Марата Апшацева в «Томь».

«В ходе заседания Комиссии по статусу игроков любые наши аргументы и доводы были оставлены без внимания. Было принято беспрецедентное, опасное для будущего решение, которое не имеет под собой никакой справедливости. По сути исходя из итогов вчерашнего заседания, любой футболист может покинуть любой клуб в удобный для него момент, не имея на это никаких уважительных причин.

Нами не получен ответ ни на один из вопросов, а все факты нарушения Регламентов оставлены без внимания.

Клуб всегда защищал и защищает свои интересы. И будет сражаться до конца.

Игрок «Чайки» Марат Апшацев абсолютно неправомерно был зарегистрирован в системе ЕИАС РФС за «Томью». Причины произошедшего нам также не были объяснены, а озвучен лишь комментарий «поступило такое распоряжение».

Мы получили официальные консультации от Трудовой Инспекции РФ, Пенсионного Фонда России, которые полностью подтверждают нашу правоту в предмете разбирательства: «Томь» не имела и не имеет права заявлять Апшацева для участия в ФНЛ.

В августе 2021 года нами было направлено четыре письма, касающихся темы Марата Апшацева и Артема Федчука на имя президента РФС, однако на сегодняшний день ни одно из них не получило ответа.

«Чайка» сталкивается с людьми, которые называют себя «агентами футболистов», не имея на это никакого права, мы сталкиваемся с медленной и планомерной расправой над клубом. Мы понимаем кто стоит за подобными действиями и почему так происходит.

В июле 2021 года нас наказали, разрушив текущую операционную деятельность клуба. Сохранение «Чайки» с учeтом случившегося – непростое решение президента.

Однако существовать в ситуации, когда каждый день ты сталкиваешься с подобным произволом попросту невозможно.

По итогам вынесенных решений палаты по разрешению споров РФС президентом и руководством клуба будет принято совместное решение о целесообразности дальнейшего существования футбольного клуба «Чайка» в настоящем виде», – написали в Песчанокопском.

  • В июле «Чайку» исключили из ФНЛ по делу о договорных матчах.
  • «Чайка» сейчас идет на 3-м месте группы 1 ФНЛ-2.
  • Клуб основан в 1997 году, в 2019 году выиграл зону «Юг» ПФЛ.

Источник: официальный сайт «Чайки»
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 Чайка
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