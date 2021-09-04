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    Самошников, Ерохин и Смолов – в старте сборной России на матч с Кипром

    Стал известен стартовый состав сборной России на матч пятого тура отбора ЧМ-2022 против Кипра.

    Россия: Гилерме, Караваев, Дивеев, Джикия, Самошников, Ерохин, Баринов, Головин, Миранчук, Черышев, Смолов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер сборной России

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    Сегодня, 17:41
    Комментарии7
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      Рейтинг: +938

      Alex Y 30 секунд назад

      Три сборника легионера интересно может и разгромят Кипр)

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      Рейтинг: +1717

      Красногорск_Фан 16 минут назад

      Баринов в старте. Можно смело ставить на тотал > 1,5 оторванных ног.
      На кой выпустили Смолова без Жемалетдинова. Сыгранная пара.
      Где Тюкавин. Соперник как раз для дебюта. Надеюсь команда
      выйдет на игру с чувством гордости за страну. А не шаляй-валяй, авось.

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      Рейтинг: +7518

      "supermax" 19 минут назад

      интересно по какому принципу выбирают капитана

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      Рейтинг: +602

      Rabinovi_ch 23 минуты назад

      А мне Карпин нравится уже тем, что состав на 99% уже не угадать!

      Кто угадал что выйдут в основе Черышев и Ерохин, но не будет Захаряна?
      Значит есть не просто тупо состав ставить, а есть тактика под соперника.

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      Рейтинг: +3742

      Semenycch 33 минуты назад

      На данный момент нормальный состав.

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      Рейтинг: +7518

      "supermax" > Semenycch 23 минуты назад

      то есть че играем? можно?

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      Рейтинг: +46507

      MaxRnD > Semenycch 22 минуты назад

      Захаряну бы для закрепления результатов ещё побегать

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