Самошников, Ерохин и Смолов – в старте сборной России на матч с Кипром

Три сборника легионера интересно может и разгромят Кипр)
Стал известен стартовый состав сборной России на матч пятого тура отбора ЧМ-2022 против Кипра.
Россия: Гилерме, Караваев, Дивеев, Джикия, Самошников, Ерохин, Баринов, Головин, Миранчук, Черышев, Смолов.
- Матч Кипр – Россия состоится сегодня в 19:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Состав сборной России на матч с Кипром!#НашиПарни #КипрРоссия pic.twitter.com/Ot9PvBdRwn— Сборная России (@TeamRussia) September 4, 2021