Пресс-атташе сборной России перепутал фамилию Карпина

Пресс-атташе сборной России оговорился, представляя главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

На пресс-конференции перед игрой пятого тура отбора ЧМ-2022 против Кипра пресс-атташе едва не назвал тренера Газзаевым.

Карпин возглавляет сборную с 23 июля.

Газзаев работал с национальной командой с 2002 по 2003 год.

Имя и отчество обоих специалистов – Валерий Георгиевич.