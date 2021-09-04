Пресс-атташе сборной России перепутал фамилию Карпина

А ниче, что у вас на сайте Черчесов стоял еще час назад?)
Пресс-атташе сборной России оговорился, представляя главного тренера национальной команды Валерия Карпина.
На пресс-конференции перед игрой пятого тура отбора ЧМ-2022 против Кипра пресс-атташе едва не назвал тренера Газзаевым.
- Карпин возглавляет сборную с 23 июля.
- Газзаев работал с национальной командой с 2002 по 2003 год.
- Имя и отчество обоих специалистов – Валерий Георгиевич.
Шок! У сборной России появился новый тренер прямо на пресс-конференции pic.twitter.com/HLJDoz9mhc— Матч ТВ (@MatchTV) September 4, 2021