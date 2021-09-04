Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    2 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

    Пресс-атташе сборной России перепутал фамилию Карпина

    Пресс-атташе сборной России оговорился, представляя главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

    На пресс-конференции перед игрой пятого тура отбора ЧМ-2022 против Кипра пресс-атташе едва не назвал тренера Газзаевым.

    • Карпин возглавляет сборную с 23 июля.
    • Газзаев работал с национальной командой с 2002 по 2003 год.
    • Имя и отчество обоих специалистов – Валерий Георгиевич.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:37
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +515

      El_Chori 1 минуту назад

      А ниче, что у вас на сайте Черчесов стоял еще час назад?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6302

      серега кашин 19 минут назад

      более важных тем то нет, скоро будете писать сколько и где карпин помочился

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46507

      MaxRnD 35 минут назад

      Почти полные тёзки, а я как-то и внимания раньше не обращал

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89129
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67475
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru