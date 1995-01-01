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    Экс-вратарь сборной Кипра Пардо: «До сих пор храню футболку Дзюбы. В мире сложно найти игроков, похожих на него»

    Бывший вратарь сборной Кипра Урко Пардо рассказал о своем отношении к экс-капитану сборной России Артему Дзюбе.

    «До сих пор храню футболку Дзюбы с матча двухлетней давности. У нашей сборной сейчас тоже новый тренер, как и у вас. И так получилось, что Карпин не вызвал Дзюбу, а наш тренер не вызвал меня. Поэтому две главные звезды последнего матча между нашими странами сегодня не сыграют, ха-ха. Такова жизнь.

    Почему я считаю Дзюбу великим игроком? Всe просто: он очень хорош с мячом, но при этом огромного роста. Очень сложно найти в мире таких игроков, которые были бы похожи на него», – сказал Пардо.

    • Матч Кипр – Россия состоится сегодня в 19:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
    • Дзюба выступает за сборную с 2011 года, провел 55 игр и забил 30 голов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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