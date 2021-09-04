Экс-вратарь сборной Кипра Пардо: «До сих пор храню футболку Дзюбы. В мире сложно найти игроков, похожих на него»

Бывший вратарь сборной Кипра Урко Пардо рассказал о своем отношении к экс-капитану сборной России Артему Дзюбе.

«До сих пор храню футболку Дзюбы с матча двухлетней давности. У нашей сборной сейчас тоже новый тренер, как и у вас. И так получилось, что Карпин не вызвал Дзюбу, а наш тренер не вызвал меня. Поэтому две главные звезды последнего матча между нашими странами сегодня не сыграют, ха-ха. Такова жизнь.

Почему я считаю Дзюбу великим игроком? Всe просто: он очень хорош с мячом, но при этом огромного роста. Очень сложно найти в мире таких игроков, которые были бы похожи на него», – сказал Пардо.