Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса как рекордсмен по голам за сборную

Роналду поздравляем. Великий человек!
Говно-книгой рекордов Гиннеса разве, что печь топить. Как открыл ее в разделе космос, где большими жирными буквами вписан "какой то" рекорд по полетам в космос американца и маленькими буквами (даже не в отдельном разделе), написано что первым в космос летал Гагарин так она на растопку и отправилась.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса.
36-летний форвард сделал дубль в матче с Ирландией и достиг отметки в 111 забитых мячей за сборную Португалии. Он стал лучшим бомбардиром в истории на уровне сборных.
Это достижение Роналду было внесено в Книгу рекордов Гиннесса.
- Предыдущим мировым рекордсменом был Али Даеи со 109 голами.