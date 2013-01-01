Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса как рекордсмен по голам за сборную

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса.

36-летний форвард сделал дубль в матче с Ирландией и достиг отметки в 111 забитых мячей за сборную Португалии. Он стал лучшим бомбардиром в истории на уровне сборных.

Это достижение Роналду было внесено в Книгу рекордов Гиннесса.