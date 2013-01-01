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    Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса как рекордсмен по голам за сборную

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса.

    36-летний форвард сделал дубль в матче с Ирландией и достиг отметки в 111 забитых мячей за сборную Португалии. Он стал лучшим бомбардиром в истории на уровне сборных.

    Это достижение Роналду было внесено в Книгу рекордов Гиннесса.

    • Предыдущим мировым рекордсменом был Али Даеи со 109 голами.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Криштиану Роналду

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    Сегодня, 12:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1714

      Красногорск_Фан 26 минут назад

      Роналду поздравляем. Великий человек!

      Говно-книгой рекордов Гиннеса разве, что печь топить. Как открыл ее в разделе космос, где большими жирными буквами вписан "какой то" рекорд по полетам в космос американца и маленькими буквами (даже не в отдельном разделе), написано что первым в космос летал Гагарин так она на растопку и отправилась.

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