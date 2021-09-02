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    Энрике: «Испания не заслужила поражения от Швеции, но результат на табло»

    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал результат матча отбора ЧМ-2022 с Швецией (1:2).

    «В плане отношения к игре нет никаких вопросов. Мне нужно еще раз пересмотреть матч. Быстрый ответ Швеции на наш гол стал болезненным ударом. Были индивидуальные ошибки.

    Надеемся, что они еще потеряют очки, хотя это непросто. Мы не заслужили поражения, но результат на табло», – сказал Энрике.

    • Испания не уступала в отборочных турнирах ЧМ с марта 1993 года.
    • В активе команды было 52 победы и 14 ничьих.
    • 28 лет назад Испанию победила Дания.

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    Источник: Marca

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7544

      playsh 47 минут назад

      Что значит,"не заслужили поражения"? Значит,Шведы не заслужили победы?Что-то не так...
      Игра забывается,а результат остаётся во веки.

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      Рейтинг: -556

      СуперПАВ9 47 минут назад

      Не прав ты инрике вы заслужили пролетить мимо чм

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