Энрике: «Испания не заслужила поражения от Швеции, но результат на табло»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал результат матча отбора ЧМ-2022 с Швецией (1:2).

«В плане отношения к игре нет никаких вопросов. Мне нужно еще раз пересмотреть матч. Быстрый ответ Швеции на наш гол стал болезненным ударом. Были индивидуальные ошибки.

Надеемся, что они еще потеряют очки, хотя это непросто. Мы не заслужили поражения, но результат на табло», – сказал Энрике.