Сборная Франции впервые с 2013 года не победила в 4 играх подряд

апучие н и г е ры, совсем страх потеряли.....да и видно что нехватает в составе Талиба)он бы то защиту сделал)))) с поясом)))х0
В четвертом туре отбора ЧМ-2022 Франция сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной со счетом 1:1.
Серия команды Дидье Дешама без побед достигла четырех матчей.
До этого французы трижды сыграли вничью на Евро-2020 в основное время – с Венгрией (1:1), Португалией (2:2) и Швейцарией (3:3, 4:5 по пенальти).
В последний раз такая серия была у Франции в 2013 году – тогда она остановилась на отметке в пять встреч.
- Следующий соперник – Украина (4 сентября).
- Франция – действующий чемпион мира.
- На Евро-2020 команда вылетела на стадии 1/8 финала.