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    Сборная Франции впервые с 2013 года не победила в 4 играх подряд

    В четвертом туре отбора ЧМ-2022 Франция сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной со счетом 1:1.

    Серия команды Дидье Дешама без побед достигла четырех матчей.

    До этого французы трижды сыграли вничью на Евро-2020 в основное время – с Венгрией (1:1), Португалией (2:2) и Швейцарией (3:3, 4:5 по пенальти).

    В последний раз такая серия была у Франции в 2013 году – тогда она остановилась на отметке в пять встреч.

    • Следующий соперник – Украина (4 сентября).
    • Франция – действующий чемпион мира.
    • На Евро-2020 команда вылетела на стадии 1/8 финала.

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    Источник: Opta

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1246

      Benifacto 1 час назад

      апучие н и г е ры, совсем страх потеряли.....да и видно что нехватает в составе Талиба)он бы то защиту сделал)))) с поясом)))х0

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