Сборная Франции впервые с 2013 года не победила в 4 играх подряд

В четвертом туре отбора ЧМ-2022 Франция сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной со счетом 1:1.

Серия команды Дидье Дешама без побед достигла четырех матчей.

До этого французы трижды сыграли вничью на Евро-2020 в основное время – с Венгрией (1:1), Португалией (2:2) и Швейцарией (3:3, 4:5 по пенальти).

В последний раз такая серия была у Франции в 2013 году – тогда она остановилась на отметке в пять встреч.