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    Главред «Матч ТВ»: «Показывать матчи сборной России нам не дают ни на каких условиях»

    Главный редактор «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что все сентябрьские матчи сборной России можно будет посмотреть на сайте телеканала.

    «На сайте «Матча» в прямом эфире будут доступны все сентябрьские игры сборной России!

    Думаю, что уже ни для кого не секрет, что показывать матчи национальной сборной на федеральном телеканале нам просто не дают ни на каких условиях. Даже игру России с Мальтой, потенциально не самую рейтинговую, правообладатель решил продать телеканалу «Рен ТВ», а не профильному спортивному телеканалу.

    Сегодня впервые осуществим показ встречи национальной сборной на сайте «Матч ТВ» параллельно с эфиром на другом телеканале. Технически мы к этому полностью готовы, надеюсь, и свою аудиторию найдем. Игру прокомментирует Дима Шнякин.

    Как обычно, перед и после футбола подключайтесь к студии, где обсудим все интриги и все итоги игры», – написал Тащин в телеграме.

    • Матчи России с Хорватией (1 сентября) и Кипром (4 сентября) в прямом эфире покажет Первый канал.
    • «Рен ТВ» будет транслировать игру Россия – Мальта (7 сентября).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм канал Александра Тащина

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    Сегодня, 18:21
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7523

      Alekxei Z. 32 минуты назад

      Есть такое понятие как РЕПУТАЦИЯ.
      Она у матч-тв ниже плинтуса.
      Ангажированные репортажи с матчей РПЛ, публичные скандалы с Бузовой и Мамаевым, вы сами от себя отталкиваете болельщиков.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      Антисемит 52 минуты назад

      вам дали показывать матчи чемпионата России с тем, чтобы популяризировать этот вид спорта. А вы через 2 года 90% игр перевели на платные каналы. С играми сборной тоже так сделаете, если "пустить козла в огород".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51167

      portero 1 час назад

      да ваши комментаторы порядком надоели, чуток разнообразия нужен....

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