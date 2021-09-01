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  • Главред «Матч ТВ»: «Показывать матчи сборной России нам не дают ни на каких условиях»

Главред «Матч ТВ»: «Показывать матчи сборной России нам не дают ни на каких условиях»

1 сентября 2021, 18:21
7

Главный редактор «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что все сентябрьские матчи сборной России можно будет посмотреть на сайте телеканала.

«На сайте «Матча» в прямом эфире будут доступны все сентябрьские игры сборной России!

Думаю, что уже ни для кого не секрет, что показывать матчи национальной сборной на федеральном телеканале нам просто не дают ни на каких условиях. Даже игру России с Мальтой, потенциально не самую рейтинговую, правообладатель решил продать телеканалу «Рен ТВ», а не профильному спортивному телеканалу.

Сегодня впервые осуществим показ встречи национальной сборной на сайте «Матч ТВ» параллельно с эфиром на другом телеканале. Технически мы к этому полностью готовы, надеюсь, и свою аудиторию найдем. Игру прокомментирует Дима Шнякин.

Как обычно, перед и после футбола подключайтесь к студии, где обсудим все интриги и все итоги игры», – написал Тащин в телеграме.

  • Матчи России с Хорватией (1 сентября) и Кипром (4 сентября) в прямом эфире покажет Первый канал.
  • «Рен ТВ» будет транслировать игру Россия – Мальта (7 сентября).

Источник: телеграм канал Александра Тащина
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия
Комментарии (7)
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portero
1630511009
да ваши комментаторы порядком надоели, чуток разнообразия нужен....
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Антисемит
1630512609
вам дали показывать матчи чемпионата России с тем, чтобы популяризировать этот вид спорта. А вы через 2 года 90% игр перевели на платные каналы. С играми сборной тоже так сделаете, если "пустить козла в огород".
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ivany4
1630518099
Что за люди, ищут сочувствия у тех, кому отрезали показ матчей РПЛ. Прошлись бы по спортивным ресурсам, прочитали, что о них пишут.))
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владимир миронов
1630521302
Это еще раз говорит о том, что у руля "Матч ТВ" сидят шакалы, набивающие свои карманы. А потом идут разговоры о потере популярности футбола.
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Hektor 84
1630521353
Тем лучше! С вашими горе комментаторами и алкашами экспертами несущими бред при трансляции хочется звук отключить.
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Каратель помойников
1630535905
и хорошо что канделаки тв ничего не перепадает,свою аудиторию вы просрали благодаря 1 показам кровавых спортов,рэмб и прочей прошловековой херни 2 своей алчностью и нежеланием делать что то для людей,а исходя из сугубо собственной прихоти 3 тупостью и ангажированностью комментаторов
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Niko
1630554702
Зачем вам сборная? Показывайте мамаева и тд
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