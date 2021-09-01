Главред «Матч ТВ»: «Показывать матчи сборной России нам не дают ни на каких условиях»

Главный редактор «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что все сентябрьские матчи сборной России можно будет посмотреть на сайте телеканала.

«На сайте «Матча» в прямом эфире будут доступны все сентябрьские игры сборной России!

Думаю, что уже ни для кого не секрет, что показывать матчи национальной сборной на федеральном телеканале нам просто не дают ни на каких условиях. Даже игру России с Мальтой, потенциально не самую рейтинговую, правообладатель решил продать телеканалу «Рен ТВ», а не профильному спортивному телеканалу.

Сегодня впервые осуществим показ встречи национальной сборной на сайте «Матч ТВ» параллельно с эфиром на другом телеканале. Технически мы к этому полностью готовы, надеюсь, и свою аудиторию найдем. Игру прокомментирует Дима Шнякин.

Как обычно, перед и после футбола подключайтесь к студии, где обсудим все интриги и все итоги игры», – написал Тащин в телеграме.