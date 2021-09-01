Отбор ЧМ-2022. Действующий чемпион мира Франция сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной

Сборная Франции на «Стад де Франс» не смогла победить Боснию и Герцеговину. Ничью для хозяев спас Антуан Гризманн, вернувшийся в «Атлетико».

Несмотря на потерю очков, французы лидируют в группе. Боснийцы идут предпоследними.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D. 4-й тур

Франция – Босния и Герцеговина – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Джеко, 36; 1:1 – Гризманн, 40.

Удаления: Кунде, 51 – нет.

Календарь отбора ЧМ-2022

Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022