Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    2 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    3 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»

    Отбор ЧМ-2022. Действующий чемпион мира Франция сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной

    Сборная Франции на «Стад де Франс» не смогла победить Боснию и Герцеговину. Ничью для хозяев спас Антуан Гризманн, вернувшийся в «Атлетико».

    Несмотря на потерю очков, французы лидируют в группе. Боснийцы идут предпоследними.

    Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D. 4-й тур

    Франция – Босния и Герцеговина – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Джеко, 36; 1:1 – Гризманн, 40.

    Удаления: Кунде, 51 – нет.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.09.2021 23:50
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11766

      ilichkadr 2 часа назад

      Результат приятно удивил, хотя что здесь удивляться, если Люксембург вынес Ирландию и Азербайджан!?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89076
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67442
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru