Отбор ЧМ-2022. Действующий чемпион мира Франция сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной

Результат приятно удивил, хотя что здесь удивляться, если Люксембург вынес Ирландию и Азербайджан!?
Сборная Франции на «Стад де Франс» не смогла победить Боснию и Герцеговину. Ничью для хозяев спас Антуан Гризманн, вернувшийся в «Атлетико».
Несмотря на потерю очков, французы лидируют в группе. Боснийцы идут предпоследними.
Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D. 4-й тур
Франция – Босния и Герцеговина – 1:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Джеко, 36; 1:1 – Гризманн, 40.
Удаления: Кунде, 51 – нет.
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